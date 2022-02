Łódź: Uczniowie technikum przy ŁSSE będą się uczyć robotyki w Norwegii

Uczniowie działającego przy Łódzkiej SSE Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi wyjadą na szkolenia do Norwegii. W ramach programu wartego 1 mln zł, dofinansowanego z Funduszy Norweskich, wezmą tam udział w warsztatach z robotyki, programowania robotów i urządzeń.

Zaprogramowanie robota, zaprojektowanie wirnika turbiny, zbudowanie drona czy samolotu bezzałogowego - to tylko niektóre z zadań, jakie czekają na uczniów Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi (TAiR)- jedynej w Polsce szkoły o tym profilu, działającej przy Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (SSE). Warsztaty z robotyki mobilnej, medycznej, programowania robotów i urządzeń oraz szkolenia w Norwegii zostaną przeprowadzone w ciągu dwóch lat dzięki wartemu blisko 1 mln zł projektowi "Automatyka i Robotyka Zawodem Przyszłości", realizowanego we współpracy z Politechniką Łódzką i fundacją First Scandinavia.

"To dla nas wielkie wyróżnienie, że nasz projekt został wybrany spośród wielu i uzyskał blisko milion złotych dofinansowania z Funduszy Norweskich. Chcemy przygotować uczniów jak najlepiej do poruszania się w świecie automatyzacji i robotyzacji, który coraz bardziej przenika do naszego życia codziennego. W tej dziedzinie praktyka jest najważniejsza, dlatego oprócz zajęć obowiązkowych stwarzamy uczniom jeszcze dodatkowe możliwości rozwoju" - podkreśliła prezes Strefy Edukacji - podmiotu prowadzącego TAiR Wiesława Zewald.

Technikum stworzyło program zajęć dodatkowych doskonalących wiedzę i umiejętności praktyczne uczniów w robotyce i jej wykorzystaniu w różnych dziedzinach życia. Będą one prowadzone pod okiem specjalistów z Politechniki Łódzkiej, np. w Laboratorium Nauki Programowania i Aplikacji Robotów PŁ czy Laboratorium Robotyki i Automatyzacji Instytutu Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn PŁ. Częścią projektu jest wymiana doświadczeń z uczelniami wyższymi, szkołami branżowymi i firmami w Norwegii, co jest możliwe dzięki zaangażowaniu fundacji First Scandinavia - organizacji non-profit, która zachęca dzieci i młodzież do zainteresowania naukami ścisłymi.

"Robotyzacja coraz śmielej zagląda w nasze życie. Nie tylko do przemysłu, ale także medycyny, awiacji czy energetyki. Jesteśmy uczelnią wyższą, która z powodzeniem bierze udział w rozwoju technologii i tworzeniu nowych rozwiązań w dziedzinach automatyki i robotyki. Dzięki takim projektom możemy dzielić się doświadczeniami nie tylko z młodymi pasjonatami tematu, jakimi są uczniowie technikum, ale także z naukowcami z uczelni i szkół w Norwegii" - wskazał dyrektor Instytutu Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn PŁ prof. dr hab. inż. Witold Pawłowski.

Dyrektor FIRST Scandinavia Stian Elstad przypomniał, że jego organizacja od lat współpracuje z łódzką uczelnią, m.in. otwierając niedawno w Łodzi NewtonRoom, który umożliwia młodzieży naukę przez doświadczenia za pomocą różnorodnych i praktycznych zajęć; w projekcie opracowanym przez TAiR, Elstad dostrzega duży potencjał do łączenia pomysłów i wymiany doświadczeń naukowców z Polski i Norwegii.

"W projekcie weźmie udział 24 uczniów, 5 nauczycieli naszego technikum i kadra pedagogiczna Politechniki Łódzkiej. Uczestników czeka np. budowa drona czy wirników turbiny wiatrowej i ich testowanie w tunelu aerodynamicznym. Oczywiście także zajęcia z programowania robotów do różnych zadań. Zobaczymy także, jak wygląda świat robotów w Norwegii. To pozwoli uczniom nawiązać bezcenne kontakty, które być może zaprocentują w niedalekiej przyszłości" - zaznaczył dyrektor TAiR Bartosz Rzętkiewicz.

W ramach projektu kadra naukowa z Norwegii odwiedzi także Łódź. Dwuletnią współpracę zakończy opracowanie gotowego do wdrożenia programu szkoleń i warsztatów. TAiR udostępni go wszystkim placówkom kształcenia zawodowego w Polsce.

Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi jest jedyną szkołą średnią w Polsce pozwalającą na zdobycie tytułu technik automatyki i robotyki. Została założona przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną i jej inwestorów: Delię Cosmetics, Ceramikę Tubądzin i Miele.