Łódź: Urodziny marszałka Piłsudskiego w Bibliotece Wojewódzkiej

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi zaprasza w poniedziałek o godz. 17 na urodziny swojego patrona - marszałka Józefa Piłsudskiego. Będzie można poznać znane i nieznane historie związane z naczelnikiem państwa oraz m.in obejrzeć wystawę kart z życzeniami dla marszałka.

W poniedziałek, 5 grudnia przypada 155. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego, który jest patronem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi (WBP).

"Obecny budynek biblioteki przy ul. Gdańskiej został wybudowany w okresie międzywojennym jako pomnik poświęcony Józefowi Piłsudskiemu. Po wojnie placówce nadano im. Ludwika Waryńskiego. Dopiero 15 maja 1990 r. przywrócono imię marszałka Piłsudskiego, dzięki staraniom działającej w bibliotece organizacji zakładowej NSZZ Solidarność" - przypomniała Jolanta Zwierzyńska z WBP w Łodzi.

Jak dodała, placówka, doceniając zasługi swojego patrona, stara się propagować je wśród mieszkańców regionu. M.in. od kilku lat organizuje "Imieniny Marszałka w Bibliotece im. Piłsudskiego". Jego częścią są "Powinszowania w dniu imienin", czyli życzenia imieninowe przesłane przez czytelników do biblioteki pocztą tradycyjną i mailową. To nawiązanie do okresu walk o niepodległość oraz dwudziestolecia międzywojennego, kiedy powstawały wiersze i piosenki o Józefie Piłsudskim.

"Środowisko literatów często wspierało działania marszałka. Już w 1918 r. z Polski manifestacyjnie wysyłano życzenia Piłsudskiemu do więzienia w Magdeburgu. Po wojnie za sprawą wybitnych poetów i nie tylko powstawały +powinszowania w dniu imienin+. Życzenia płynęły do Belwederu, Sulejówka a nawet na Maderę, gdzie Piłsudski wyjechał dla podratowania zdrowia. Również po śmierci marszałka organizowano uroczystości imieninowe. W nawiązaniu do tradycji biblioteka zaprasza do przesyłania życzeń imieninowych dla marszałka. Napływają one nie tylko z Polski, ale również z zagranicy, w tym z Nowej Zelandii i Nowego Jorku" - wyjaśniła Ewa Baranowska z WBP w Łodzi.

W tym roku placówka po raz pierwszy organizuje urodziny marszałka. W ramach wydarzenia, które rozpocznie się w poniedziałek o godz. 17 uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Godzianowie przygotowali wieczór słowno-muzyczny. Wybrzmią na nim m.in.: "Gaude Mater Polonia" - jeden z najstarszych religijnych utworów liryki polsko-łacińskiej, "Marsz Polonia", która powstała w okresie powstania styczniowego oraz inne pieśni wojskowe i patriotyczne.

Podczas wieczoru nie zabraknie też opowieści o bohaterze spotkania pt. "Ziuk znany i nieznany", które przygotują i zaprezentują pracownicy biblioteki. Będzie można obejrzeć również wystawę przygotowanych przez uczniów kartek z życzeniami dla Piłsudskiego.

Józef Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 r. w Zułowie na Wileńszczyźnie. Był jednym z przywódców PPS, dowódcą I Brygady Legionów, naczelnikiem państwa, pierwszym marszałkiem Polski. Po przewrocie majowym dwukrotnie był premierem Polski. Zmarł 12 maja 1935 r. w Belwederze. Pochowany został na Wawelu w krypcie św. Leonarda, a jego serce złożone zostało w grobie matki na wileńskiej Rossie.

Piłsudski przebywał również w Łodzi, do której przyjechał jesienią 1899 roku i wraz z żoną zamieszkał przy ul. Wschodniej. Tam też odbywał się druk "Robotnika". Kilka miesięcy później został aresztowany. Z więzienia w Łodzi trafił do więzienia w Warszawie.

W sierpniu 1919 roku łódzcy radni postanowili przyznać Piłsudskiemu Honorowe Obywatelstwo Miasta Łodzi. Oficjalna uroczystość nadania tego tytułu miała miejsce rok później w Belwederze.