Łódź: W 21 placówkach MOPS pojawią się "różowe skrzyneczki"

W 21 placówkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi pojawią się "różowe skrzyneczki” ze środkami higieny intymnej, z których będzie można korzystać bezpłatnie. "Niemal pół miliona kobiet w Polsce nie stać na zakup takich środków" - podała Elżbieta Jaszczak z łódzkiego MOPS.

Środki higieny intymnej, z których potrzebujące kobiety mogą korzystać bezpłatnie, anonimowo i bez jakichkolwiek dodatkowych formalności, znajdują się już w skrzyneczkach udostępnionych m.in. w 13 miejskich poradniach ginekologiczno-położniczych, Gabinecie Profilaktyki Intymnej Centrum Medycznego im. Rydygiera oraz w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami Urzędu Miasta Łodzi. Razem z 21, które pojawią się wkrótce w placówkach MOPS, będzie ich 36.

"Według danych fundacji +Różowa skrzyneczka+, cztery procent, czyli niemal pół miliona kobiet w Polsce, nie stać na zakup środków higieny intymnej. Dodatkowo co piąta uczennica jest zmuszona wyjść z zajęć szkolnych z powodu ich braku, a 10 proc. w ogóle nie wychodzi z tego powodu z domu. Nie mamy wątpliwości, że mimo naszych licznych starań i udzielanych różnych form pomocy, w Łodzi ten problem także występuje" - podkreśliła zastępczyni dyrektora łódzkiego MOPS ds. pomocy środowiskowej Elżbieta Jaszczak.

Dlatego MOPS zdecydował o umieszczeniu skrzyneczek w miejscach odwiedzanych najczęściej i najliczniej przez mieszkańców Łodzi mierzących się z różnymi trudnościami życiowymi - w 15 już działających Punktach Pracy Socjalnej i w nowo powstającym Punkcie przy al. Piłsudskiego, w trzech Wydziałach Pracy Środowiskowej, w głównej siedzibie MOPS przy ul. Kilińskiego oraz w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Gałczyńskiego.

Znajdą się w nich środki higieny intymnej (podpaski) zakupione przez Miasto Łódź, które zadba także o uzupełnianie zawartości skrzyneczek - z powodów sanitarnych nie będą mogły robić tego przypadkowe osoby.

W maju br. zaopatrzenie łódzkich "różowych skrzyneczek" zostało przekazane nieodpłatnie przez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych (TZMO) w ramach porozumienia zawartego z miastem Łódź. W celu zarówno uzupełnienia zaopatrzenia już istniejących, jak i przygotowania do użytku nowych skrzynek, miasto zakupiło 1,2 tys. opakowań podpasek za ponad 3 tys. zł.

"Różowa skrzyneczka" to fundacja, której celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do bezpłatnych środków higieny na czas menstruacji w przestrzeni publicznej oraz dostęp do rzetelnej edukacji młodzieży na temat miesiączkowania. Zaprojektowane przez organizację skrzyneczki są umieszczane w ogólnodostępnych miejscach i zapełniane środkami higieny osobistej; mogą z nich korzystać kobiety, które nie mają pieniędzy na ich zakup.