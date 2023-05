Łódź: W czwartek premiera "Areny" w Teatrze Powszechnym

Sztukę Dave'a Deveau "Arena" będzie można oglądać od czwartku w Teatrze Powszechnym w Łodzi. "Spektakl stawia fundamentalne pytania o wolność człowieka i naszą gotowość do akceptacji różnorodności" - podkreśliła reżyser przedstawienia i dyrektor łódzkiej sceny Ewa Pilawska.

To 13. przedstawienie zrealizowane w ramach w ramach cyklu "Dziecko w sytuacji" - autorskiego przedsięwzięcia Pilawskiej, na który składają się przedstawienia i warsztaty adresowane przede wszystkim do młodzieży.

Reżyser pierwszej na polskiej scenie interpretacji "Areny" zwróciła uwagę, że głównym motywem spektaklu jest odmienność.

"Przedstawienie stawia fundamentalne pytania o wolność człowieka i naszą gotowość do akceptacji różnorodności. Skąd bierze się w nas potrzeba, aby stygmatyzować ludzi? Dlaczego wszystkich, którzy nie są tacy jak my, nazywamy +odmiennymi+ lub +innymi+? Dlaczego wolność i prawo do indywidualności traktujemy wybiórczo?" - wskazała.

"W spektaklu opowiadamy historię kilkuletniej dziewczynki, która czuje się chłopcem. Jakie ma to konsekwencje dla relacji rodzinnych i relacji z rówieśnikami? Jak reagują rodzice? Jak społeczeństwo przyjmuje postawę osoby, która po prostu chce być sobą i żyć w zgodzie z sobą?" - dodała Pilawska.

Dyrektor łódzkiej sceny zwróciła uwagę, że w cyklu "Dziecko w sytuacji" poruszane są ważne dla młodych ludzi tematy. Często trudne, które wymagają rozmowy, dlatego wszystkim przedstawieniom z cyklu towarzyszą warsztaty m.in. o przemocy, hejcie, inicjacji seksualnej, depresji, orientacji seksualnej.

"Temat transpłciowości podejmowaliśmy dwa lata temu w spektaklu +Odwaga+. Wracamy do niego, aby zwrócić uwagę, jak ważne są dobro i empatia oraz jak duża odpowiedzialność jest po naszej stronie - po stronie rodziców, przyjaciół. Stawiamy pytanie - co zrobić, abyśmy nauczyli się szanować wolność i podstawową potrzebę bycia szczęśliwym?" - podkreśliła.

W spektaklu występują: Paulina Nadel, Sebastian Jasnoch, Michał Lacheta i Aleksandra Bogulewska.

Premierę zaplanowano w czwartek na Małej Scenie o godz. 11. W środę o godz. 13 spektakl zaprezentowany zostanie natomiast w ramach cyklu "Teatr dla niewidomych i słabo widzących".

Spektaklowi będą towarzyszyć autorskie warsztaty, które Andrzej Jakubas współprowadzić będzie z zaproszonymi specjalistami. Poświęcone będą między innymi różnorodności oraz mechanizmowi wykluczania i deprecjonowania "innego".

Cykl "Dziecko w sytuacji" podejmuje trudne tematy, np. problem bezdomności, depresji rodziców, hejtu, inicjacji seksualnej i transpłciowości. W trakcie warsztatów prowadzący i uczestnicy są partnerami, słuchają swoich opinii, uczą się od siebie nawzajem i inspirują do refleksji. Przedsięwzięcie realizowane jest zarówno na żywo w teatrze, jak i online, dzięki czemu jego odbiorcami są widzowie z całej Polski. Do tej pory w jego ramach zostały zrealizowane m.in. sztuki: "Odwaga" Jasia Kapeli i Hanny M. Zagulskiej, "#Otagowani" Dave'a Deveau, "Ony" Marty Guśniowskiej, "Siedemnaście" Matthew Whitteta, "Janek, król przeprowadzek" Davida S. Craiga i "Wściekły" Michele Riml.