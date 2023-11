Łódź: W kweście na rzecz Starego Cmentarza zebrano ponad 50 tys. zł

Ponad 50 tys. zł zebrano do tej pory w 29. kweście na rzecz ratowania zabytków Starego Cmentarza w Łodzi - poinformował w środę wieczorem prezes Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem Cezary Pawlak. Kwota będzie większa, ponieważ zbiórka będzie kontynuowana w sobotę i niedzielę.

Fundusze na odnowienie nagrobków najstarszej łódzkiej nekropolii zbierano już po raz 29. W sobotę, niedzielę oraz w środę z puszkami kwestowała młodzież z łódzkich szkół, społecznicy, miłośnicy historii i zabytków Łodzi, przewodnicy oraz członkowie Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem. W Dniu Wszystkich Świętych do akcji tradycyjnie włączyli się przedstawiciele świata kultury, sztuki, nauki, polityki i mediów oraz znani łodzianie.

"To jest dzień niezwykły od lat, bo to dzień, w którym faktycznie utożsamiamy się z historią naszego miasta. Kwesta w roku obchodów 600-lecia nadania Łodzi praw miejskich ma szczególne przesłanie: +Pamięci łodzian+. I myślę, że łodzianie po raz kolejny dziś nie zawiedli, byli tu licznie obecni i zaangażowani" - powiedział prezes Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem w Łodzi Cezary Pawlak.

Poinformował, że po pierwszym przeliczeniu zawartości puszek zebrano ponad 50 tys. zł. Zaznaczył przy tym, że ostateczna suma na pewno będzie wyższa, ponieważ zbiórka będzie kontynuowana w sobotę i niedzielę.

"Będziemy czekać na państwa, bo kwota, którą uzbieramy przełoży na kolejne prace renowacyjne. W tym roku odnowiliśmy dziewięć pomników, oby w przyszłym ta liczba była podobna" - dodał Pawlak.

W planach są jeszcze wydarzenia towarzyszące tegorocznej kweście, m.in. spacery tematyczne, prezentujące efekty tegorocznych prac konserwatorskich, oraz szlakiem łodzian, którzy zasłużyli się dla historii kultury miasta i kraju. Ostateczna kwota zostanie ogłoszona 26 listopada podczas koncertu poświęconego pamięci łodzian w Muzeum Miasta Łodzi.

Wśród kwestujących w środę byli m.in. prezydent miasta Hanna Zdanowska, przewodniczący Rady Miasta Łodzi Marcin Gołaszewski, wicewojewoda łódzki Marcin Buchali, minister ds. samorządu terytorialnego Włodzimierz Tomaszewski oraz parlamentarzyści i znani łodzianie m.in. ze świata kultury, sztuki, nauki i mediów. Jak zawsze, spotkać można było ich m.in. przy głównej alei na katolickiej części cmentarza.

Wszyscy podkreślali, że łodzianie chętnie wrzucają pieniądze do puszek, które zapełniały się bardzo szybko. Jak mówili, nie trzeba już nikomu tłumaczyć, na co zbierane są pieniądze. Przyznawali również, że to łącząca wszystkich idea przywracania pamięci o osobach, które budowały miasto, zasłużyli się w historii Polski, a także dbania o tożsamość i dziedzictwo Łodzi.

Kwesta na Starym Cmentarzu po raz pierwszy odbyła się w 1995 r. z inicjatywy dwóch nieżyjących już entuzjastów akcji - nestora łódzkich przewodników Stanisława Łukawskiego i dziennikarza TVP3 Łódź Wojciecha Słodkowskiego.

We wszystkich zorganizowanych do tej pory kwestach pozyskano ok. 2 mln zł, za co udało się odnowić 209 pomników. Od wielu lat część pieniędzy ze zbiórki w dniu Wszystkich Świętych przekazywana jest na ratowanie najcenniejszego zabytku nekropolii - unikalnego w skali światowej neogotyckiego mauzoleum jednego z największych fabrykantów Karola Scheiblera.

Stary Cmentarz w Łodzi powstał w latach 1855-58; od początku, jako nekropolia trójwyznaniowa - dla katolików, prawosławnych i ewangelików. To miejsce pochówku przemysłowców, lekarzy, prawników, przedstawicieli starych rodów, uczestników walk o niepodległość, ludzi zasłużonych dla rozwoju miasta, jego sztuki i oświaty.

Nekropolię wyróżnia bogactwo form i stylistyki pomników nagrobnych. Prawie 200 z nich jest wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków.