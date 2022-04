Łódź: W Manufakturze zawieszono kilkadziesiąt budek dla jerzyków

W łódzkiej Manufakturze, z okazji Światowego Dnia Ziemi, zamontowano w piątek kilkadziesiąt budek lęgowych dla jerzyków. Jak zapewniają ornitolodzy, ptaki, które chętnie wybierają życie w warunkach miejskiej zabudowy, powinny dotrzeć do Polski z południa za ok. dwa tygodnie.

"Myślę, że jerzyków możemy się spodziewać w Polsce za około dwa tygodnie, na początku maja. Teraz jest tu dla nich jeszcze za chłodno, więc na razie przebywają na południu Europy. Jerzyki czują się w mieście bardzo dobrze. Pierwotnie zamieszkiwały tereny górskie, więc są przystosowane do życia na dużych wysokościach. Dziś gnieżdżą się w strefie śródmiejskiej, w wysokiej i zwartej zabudowie. Szczególnie upodobały sobie wszelkiego rodzaju szczeliny czy ubytki w elewacjach" - wyjaśnił ornitolog dr hab. Tomasz Janiszewski z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, który pomagał w opracowaniu planu budowy i montażu budek lęgowych dla jerzyków.

Z wyjątkiem krótkiego czasu, kiedy wysiadują jaja i odwiedzają młode, jerzyki całe życie spędzają w powietrzu. Mimo niepozornych rozmiarów, imponują szybkością i zwinnością. Polują wysoko, na bardzo drobne owady. W aktywnym locie jerzyk potrafi osiągnąć zawrotną prędkość do 140-150 km/h.

Jak podkreśliła koordynatorka ds. eventów Manufaktury Anna Grajcarek, budki, które zawieszono na ścianach zgodnie ze wskazówkami eksperta, zostały skręcone i udekorowane przez uczniów łódzkich szkół podczas warsztatów na zakończenie ferii zimowych.

"Teraz będą nie tylko piękną pamiątką, ale przede wszystkim bezpieczną przystanią dla ptaków. Mamy nadzieję, że jerzyki, które zdecydują się zamieszkać w Manufakturze udowodnią, że miasto nie jest wcale martwą przestrzenią i może być miejscem przyjaznym dla zwierząt" - dodała Grajcarek.

Z kolei dr Janiszewski zaznaczył, że jerzyki to "ptasi konserwatyści".

"Jak znajdą miejsce, które im pasuje, to będą chciały wracać do tego samego gniazda przez kolejne lata. Niestety, wraz z remontami budynków wejścia do gniazd są często usuwane lub maskowane, uniemożliwiając im wejście. Jerzyki próbują wtedy przez wiele dni dostać się do gniazda, nie odpuszczają łatwo. Budki, które zawisły w Manufakturze na pewno będą dla nich atrakcyjnym i bezpiecznym domem, z którego nikt ich nie wyrzuci - powiedział.