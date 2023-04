Łódź: W niedzielę miejskie śniadanie wielkanocne dla 450 samotnych

Około 450 osób będzie mogło zasiąść do miejskiego śniadania wielkanocnego w Łodzi. Wydarzenie odbędzie się w tradycyjnej formie w hali EXPO w niedzielę o godz. 12.00, a kolejnych 100 potrzebujących otrzyma paczki ze świątecznymi potrawami, które zostaną dostarczane przed świętami.

Wielkanocne spotkanie organizowane jest w Łodzi z myślą o mieszkańcach, którzy z różnych przyczyn spędzają Wielkanoc w samotności, a chcieliby zasiąść przy wspólnym, świątecznym stole, podzielić się jajkiem i przeżyć ten czas w świątecznej atmosferze.

"To będzie także okazja do złożenia sobie świątecznych życzeń i rozmowy z drugim człowiekiem. Taka możliwość spotkania na żywo w okresie wielkanocnym pojawia się w tym roku po trzech latach przerwy spowodowanej pandemią. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Łodzi do udziału w tym wydarzeniu" - zaznaczył p.o. dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi Piotr Kowalski.

Miejskie śniadanie wielkanocne odbędzie się w dwóch formach: stacjonarnej w Hali EXPO przy al. Politechniki 4 w wielkanocną niedzielę o godz. 12.00, gdzie przy wspólnym stole zasiądzie razem 450 osób. i w mobilnej w postaci 100 paczek dla potrzebujących, z przygotowanymi świątecznymi potrawami, które będą dostarczane od czwartku 6 kwietnia do soboty 8 kwietnia do wszystkich tych, którzy z różnych przyczyn pozostaną w trakcie Wielkanocy w mieszkaniach i domach.

"Nie zapominamy o tych, którzy z powodu m.in. stanu zdrowia, niepełnosprawności lub wieku pozostaną w czasie Wielkanocy w domach i mieszkaniach. Do tych osób dotrą tuż przed świętami wolontariusze wraz z paczkami wypełnionymi gotowymi potrawami" - zapewnił Kowalski.

Spotkanie w hali EXPO będzie miało charakter ekumeniczny - zostaną zaproszeni na nie duchowni różnych wyznań, nie tylko obrządku katolickiego, ale także prawosławnego i protestanckiego.

Uczestnicy zarówno stacjonarnego, jak i mobilnego śniadania wielkanocnego będą mogli skosztować m.in. białego barszczu, jajek, kiełbasy, owoców, ciast, w tym tradycyjnych babek wielkanocnych oraz słodkości w postaci czekoladowych jajek i zajączków. Na stołach w hali EXPO pojawią się także sałatki i wędliny. Potrawy w rozwożonych paczkach zostaną hermetycznie zapakowane. W paczkach znajdą się dodatkowo świąteczne kartki przygotowane przez dzieci z łódzkich przedszkoli.

Wydarzenie organizowane jest przez Urząd Miasta Łodzi i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi we współpracy z Centrum Służby Rodzinie i ze Stowarzyszeniem Missio Quotidiana, którego główną formą działalności jest obecnie akcja "Zupa na Pietrynie".

"Wielkanoc to szczególny czas nadziei, dlatego dołożymy wszelkich starań, by poprzez organizację wspólnego śniadania wielkanocnego realnie podzielić się tą nadzieją z osobami samotnymi i ubogimi, znajdującymi się w różnego rodzaju kryzysach. Taką nadzieję przynosi nie tylko pomoc materialna, ale również, a może nawet przede wszystkim, zapewnienie okazji do bycia razem" - podkreślił dyrektor Centrum Służby Rodzinie ks. Arkadiusz Lechowski.