Łódź: W Ogrodzie Botanicznym zakwitły piwonie

W Ogrodzie Botanicznym w Łodzi rozpoczęło się kwitnienie kolekcji piwonii. Co roku atrakcja przyciąga tysiące zwiedzających. Stan kwitnienia roślin można na bieżąco śledzić na Facebooku Ogrodu, a na sobotę zaplanowano zwiedzanie kolekcji z przewodnikiem.

Setki kwitnących, kolorowych piwonii to atrakcja, która co roku przyciąga do Ogrodu Botanicznego w Łodzi wielu zwiedzających. Kolekcja znajduje się na terenie Działu Kolekcji Roślin Ozdobnych, zlokalizowanego przy wejściu od ul. Retkińskiej 39/65.

Większość prezentowanych roślin to ogrodowe formy piwonii. Podczas zwiedzania będzie można obejrzeć około 50 odmian kwitnących piwonii chińskich, w tym dziewięć wyselekcjonowanych przez polskich hodowców, a także cztery odmiany piwonii lekarskiej.

Te efektowne rośliny występują głównie w Europie i Azji. Obecnie wyróżnia się ok. 40 gatunków i ponad 3 tys. odmian o tradycyjnych, ale również bardziej niespotykanych kolorach i kształtach kwiatów. W kolekcji łódzkiego "Botanika" można oglądać całą gamę ich barw - od białego, poprzez różne odcienie różu po ciemnowiśniowe, a także piwonie o rzadko spotykanych kolorach kwiatów, np. koralowo-pomarańczowe.

Jak zapowiedziano, informacje o aktualnym stanie kwitnienia roślin będą umieszczane na bieżąco na profilu FB Ogrodu Botanicznego.

Natomiast w sobotę kolekcję piwonii będzie można zwiedzać z przewodnikiem, który opowie, od kiedy piwonie są uprawiane, przedstawi różne ich gatunki i odmiany, typy kwiatów oraz tajniki uprawy. Zbiórka planowana jest o godz. 15 przy kasie od strony ul. Retkińskiej 39/65.

Ogród jest otwarty we wszystkie dni tygodnia, w godz. 9 - 20; kasy są czynne do godz. 19.30.