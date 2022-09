Łódź: W Orientarium zamieszkał trzeci słoń - Kyan

Do dwóch mieszkających w Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi słoni indyjskich dołączył właśnie trzeci - 10-letni Kyan. Co ciekawe, jest on synem Alexandra, który jako pierwszy trafił do łódzkiego Orientarium. Nowego lokatora będzie można zobaczyć podczas urodzin zoo organizowanych w niedzielę.

Kyan, który urodził się w holenderskim ogrodzie zoologicznym, do Łodzi przyjechał kilka dni temu z Veszprem na Węgrzech. Podróż przebiegła spokojnie, bez żadnych niespodzianek, a o przybyciu Kyana poinformowano oficjalnie w piątek.

"Słoń musi trochę odpocząć po podróży, bo wiele godzin spędził w trasie. Teraz ma czas, żeby oswoić się z nowymi warunkami" - podkreślił opiekun zwierząt Adam Trochim.

Nowy lokator wybiegu dla słoni zapoznaje się przede wszystkim ze swoimi towarzyszami - Alexandrem, który jako pierwszy trafił do łódzkiego zoo i jest uważany za największego osobnika tego gatunku żyjącego w Europie oraz Taru. Co ciekawe, 10-letni Kyan jest synem ponad 40-letniego Alexandra, który urodził się w Izraelu, jednak obaj po raz pierwszy spotkali się dopiero w Łodzi.

Kyan jest mniejszy od Alexandra i odrobinę większy od Taru. Alex wyróżnia się ze stada nie tylko wielkością, ale też tym, że ma tylko jeden cios. W latach 90., kiedy nestor łódzkich słoni mieszkał w niemieckim ogrodzie zoologicznym, musiał poddać się zabiegowi usunięcia ciosu z powodów zdrowotnych. Z kolei ciosy Taru są cienkie, a Kyan ma je krótkie i przycięte.

"To ze względów bezpieczeństwa. Jest to standardowa procedura w przypadku słoni. Po przycinaniu ciosy stają się mniej łamliwe i tępe, dzięki czemu są bezpieczne dla innych słoni" - wyjaśnił Tomasz Jóźwik z Orientarium.

Opiekunowie dokładają starań, by słonie żyły ze sobą w zgodzie. Nie jest to łatwe, bo młode osobniki, które dopiero dorastają, próbują swoich sił w relacjach z innymi zwierzętami. Stąd np. podczas kąpieli w basenie można zaobserwować przepychanki między słoniami.

"Kyan to jeszcze dzieciak, ale z natury raczej spokojny, ułożony i grzeczny" - uważa Adam Trochim.

Słonie w Orientarium mają do dyspozycji wybieg wewnętrzny, dwa wybiegi zewnętrzne oraz baseny, w których mogą się pluskać. Największą atrakcją dla nich pozostaje jedzenie. Alexander, Kyan i Taru żywią się m.in. sianem, warzywami i owocami. Dostają również specjalny granulat, który dostarcza im soli mineralnych i składników odżywczych. Kyan zjada maksymalnie sto kilogramów zielonki dziennie.

W europejskich ogrodach zoologicznych samców jest zdecydowanie więcej niż samic. Koordynator tego gatunku zdecydował, że w Łodzi są najlepsze warunki do stworzenia stada kawalerskiego - Orientarium może bowiem pochwalić się jednym z największych wybiegów dla słoni indyjskich w Europie.

Jak wyjaśnili opiekunowie zwierząt, plusem takiego stada jest możliwość zgromadzenia większej liczby słoni w jednym miejscu. Z reguły raz w roku samce przechodzą okres, podczas którego buzują im hormony, zaś obecność słonicy wzmaga ten stan, co mogłoby doprowadzić do walk między samcami. Hodowcy nie wykluczają, że kiedyś do Łodzi przyjedzie samica, ale wtedy w ogrodzie musiałby pozostać tylko jeden samiec.

Nowego lokatora Orientarium będzie można zobaczyć na wybiegu podczas urodzin zoo, organizowanych w najbliższą niedzielę.