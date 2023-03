Łódź: W piątek "Imieniny Marszałka w Bibliotece im. Piłsudskiego"

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi w piątek po raz szósty organizuje cykl wydarzeń związany z imieninami swojego patrona. Zaplanowano m.in. wykład, wystawę prac nadesłanych na konkurs plastyczny "Pocztówka do Marszałka" oraz koncert.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Tradycyjnie już w okolicach 19 marca, czyli dniu imienin Józefa, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi przypomni postać marszałka Piłsudskiego, który jest patronem placówki.

W tym roku hasłem organizowanych po raz szósty "Imienin Marszałka" jest "Ziuk znany i nieznany w oczach żony".

W ramach tegorocznych wydarzeń zaplanowano m.in. prelekcję prof. Arkadiusza Adamczyka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zatytułowany "W cieniu Wielkiego Marszałka. Aleksandra Piłsudska 1882-1963". W części muzycznej będzie można wysłuchać koncertu w wykonaniu "Boskiego CHÓRU" z Zespołu Szkół Salezjańskich w Łodzi.

Ważnym punktem wieczoru będzie wręczenie nagród laureatom konkursów inspirowanych postacią Piłsudskiego i jego żony dla uczniów szkół oraz wystawa prac nadesłanych na konkurs plastyczny "Pocztówka do Marszałka".

Jak przypominają organizatorzy przedsięwzięcia, dzień imienin marszałka w okresie II Rzeczypospolitej był datą szczególną, porównywaną do świąt narodowych czy ważnych rocznic historycznych. Z tej okazji już w czasie walk o niepodległość i w dwudziestoleciu międzywojennym powstawały wiersze i piosenki o Józefie Piłsudskim oraz wysyłano naczelnikowi państwa setki kartek z życzeniami. Placówka wraca do tej tradycji, zachęcając mieszkańców Łodzi i województwa do nadsyłania życzeń.

"Imieniny Marszałka w Bibliotece im. Piłsudskiego" rozpoczną się w piątek o godz. 17 w sali konferencyjnej biblioteki. Transmisję na żywo będzie można oglądać na portalu "Drzwi do kultury" pod adresem: drzwidokultury.pl/instytucja-wojewodzka-biblioteka-publiczna.

Józef Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 r. w Zułowie na Wileńszczyźnie. Był jednym z przywódców PPS, dowódcą I Brygady Legionów, naczelnikiem państwa, pierwszym marszałkiem Polski. Po przewrocie majowym dwukrotnie był premierem Polski. Zmarł 12 maja 1935 r. w Belwederze. Pochowany został na Wawelu w krypcie św. Leonarda, a jego serce złożone zostało w grobie matki na wileńskiej Rossie.

Piłsudski przebywał również w Łodzi, do której przyjechał jesienią 1899 roku i wraz z żoną zamieszkał przy ul. Wschodniej. Tam też odbywał się druk "Robotnika". Kilka miesięcy później został aresztowany. Z więzienia w Łodzi trafił do więzienia w Warszawie.

W sierpniu 1919 roku łódzcy radni postanowili przyznać Piłsudskiemu Honorowe Obywatelstwo Miasta Łodzi. Oficjalna uroczystość nadania tego tytułu miała miejsce rok później w Belwederze.