Łódź: W piątek premiera "Pozorów" w Teatrze Powszechnym

Komedię Marca Camolettiego "Pozory" będzie można oglądać od piątku w Teatrze Powszechnym w Łodzi. To nowe przygody uwielbianej przez publiczność pomocy domowej Nadii – bohaterki kilku spektakli m.in. "Boeing, Boeing", "Pomoc domowa", "Dobra zmiana" oraz internetowego serialu.

"Prapremierę sztuki przetłumaczonej specjalnie dla nas przez Bartosza Wierzbiętę zaplanowaliśmy na jesień, kiedy przypada 100. rocznica urodzin Marca Camolettiego. To francuski autor, który z niezwykłą precyzją i intuicją potrafi budować komediową fabułę. Jego sztuka +Boeing, Boeing+ została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa za największą liczbę wystawień i do dziś jest grana z wielkim powodzeniem" - podkreśliła dyrektor Teatru Powszechnego w Łodzi Ewa Pilawska.

W "Pozorach" w reżyserii Jakuba Przebindowskiego podobnie jak w poprzednich odsłonach cyklu z Nadią - akcja spektaklu przeniesiona jest do łódzkich realiów. Tym razem Nadia rozpoczyna współpracę z nowym pracodawcą - uznanym producentem filmowym, który razem z żoną ma dom w Żabiczkach pod Łodzią. Szybko okazuje się, że głównym zadaniem Nadii nie jest porządkowanie domu, a raczej życia, które jest wyjątkowo skomplikowane.

"To spektakl absolutnie komediowy, z zapisem dramaturgicznym, wybitnego autora, który specjalizował się w tym gatunku. Twórca umieścił w tym komediowym świecie treści i informacje, które na pewno dają możliwość zastanowienia się i refleksji" - zaznaczył Przebindowski.

Wyjaśnił, że spektakl stawia pytania: między innymi o to, na ile prawda pomaga nam w życiu, a na ile nam przeszkadza, czemu stwarzamy pozory, dlaczego przybieramy pozy, czemu żyjemy w świecie półprawd?

W spektaklu występują: Aleksandra Bogulewska, Paulina Nadel, Sebastian Jasnoch, Michał Lacheta i Arkadiusz Wójcik. Scenografię przygotował Wojciech Stefaniak, a kostiumy Anna Poniewierska.

"Pozory" będzie można obejrzeć 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 października, a następnie 15, 16, 17, 18, 19, 20 listopada oraz w kolejnych miesiącach.

"W piątek po prapremierze wręczymy nagrody laureatom siódmej edycji organizowanego przez nas konkursu «Komediopisanie» - Pawłowi Mossakowskiemu, Katarzynie Knychalskiej, Jerzemu Rubaszewskiemu i Marcinowi Bałczewskiemu. Zwycięskimi tekstami zainteresowali się reżyserzy, mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli spotkać się na prapremierze. To bardzo ważne, ponieważ w teatrze bardzo rzadko sięga się po polskie teksty prapremierowe, w szczególności komediowe" - poinformowała Pilawska.

Z kolei w sobotę o godz. 14 na Małej Scenie rozpocznie się dyskusja zatytułowana "Dlaczego wstydzimy się komedii?", w której wezmą udział m.in. Juliusz Machulski i Jacek Cieślak. Uczestnicy zastanowią się m.in., z czego wynika brak szacunku dla komedii i skąd jej zła "gęba".

"Czy to wynik naszych kompleksów? Dlaczego istnieje hierarchiczny, fałszywy podział na teatr artystyczny i rozrywkowy, z którym z góry utożsamiana jest komedia? Dlaczego w przestrzeni twórczości wstydzimy się poczucia humoru? Dlaczego boimy się mówić z dystansem o sprawach poważnych?" - zaznaczyli organizatorzy.

Dyskusja będzie transmitowana na żywo na facebookowym profilu Teatru Powszechnego w Łodzi. Bilety kosztują symboliczną złotówkę.

autor: Bartłomiej Pawlak

bap/ dki/