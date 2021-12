Łódź: W środę otwarcie drugiej części wystawy "Łódź filmowa" w Muzeum Kinematografii

Drugą część nowej wystawy stałej "Łódź filmowa" będzie można oglądać od środy w Muzeum Kinematografii w Łodzi. Wśród eksponatów są m.in. kamera Arii 16 mm Sobocińskiego, indeks studencki Kieślowskiego oraz mapa łódzkich lokalizacji, które "zagrały" w najsłynniejszych polskich produkcjach.

Druga część wystawy jest dopełnieniem otwartej w maju ekspozycji poświęconej rozrywkom z przełomu XIX i XX wieku oraz kinu do 1939 roku. Jej głównym założeniem było umożliwienie widzom kontaktu z unikatowymi obiektami z bogatych zbiorów Muzeum Kinematografii oraz eksponatami pozyskanymi na potrzeby wystawy z instytucji filmowych i kulturalnych, a także kolekcjonerów i fanów kina.

Nowa część wystawy będącej pierwszą w Polsce ekspozycją poświęconą filmowej historii Łodzi obejmuje okres od 1945 roku do współczesności.

"Prezentujemy dokonania Wytwórni Filmów Fabularnych w Łodzi, opowiadamy historię Wytwórni Filmów Oświatowych, przypominamy twórców pracujących dla legendarnego Se-Ma-Fora. Przyszłych adeptów sztuki filmowej zainteresuje z pewnością fragment wystawy poświęcony studentom i wykładowcom Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera. Korzystając z materiałów archiwalnych, przedstawiamy drogę, jaką musi przejść każdy młody człowiek w trakcie kształcenia w łódzkiej Szkole Filmowej" - poinformowała PAP Marta Czechowska z Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Jak podkreśliła, wystawa pokazuje, że film to dzieło zbiorowe. Na ekspozycji obok reżyserów i aktorów poświęcono uwagę przedstawicielom najróżniejszych zawodów filmowych: operatorom, scenografom, montażystom, kaskaderom czy pirotechnikom. "Prezentujemy obiekty związane z ich profesjami oraz finalnym dziełem pracy - gotowym filmem kinowym lub telewizyjnym" - dodała.

Zwiedzający będą mogli zobaczyć między innymi fragmenty najsłynniejszych filmów nakręconych w Łodzi. W materiale znalazło się 21 tytułów, których fragmenty zmontował Jarosław Kamiński, laureat Polskiej Nagrody Filmowej za montaż "Idy" i "Zimnej wojny" Pawła Pawlikowskiego. Przygotowano także mapę lokalizacji, które "zagrały" w najsłynniejszych polskich produkcjach.

Na wystawie znalazły się też pozyskane od twórców: projekty scenograficzne do filmów "Kingsajz" Juliusza Machulskiego, czy "Podróż" Daniela Szczechury oraz projekty kostiumów do "Sanatorium pod klepsydrą" Wojciecha Jerzego Hasa.

Wśród osobistych pamiątek po najsłynniejszych polskich twórcach autorzy wystawy zwracają uwagę na kamerę Arii 16 mm należącą do Witolda Sobocińskiego, wachlarz pamiątek należących do Andrzeja Munka, w tym scenariusz do filmu "Eroica" z odręcznymi notatkami reżysera oraz indeks studencki Krzysztofa Kieślowskiego.

Z kolei wśród najciekawszych atrakcji pierwszej części ekspozycji jest m.in. możliwość obejrzenia projekcji fragmentów "Ziemi obiecanej" w reż. Aleksandra Hertza i Zbigniewa Gniazdowskiego. Przez lata uważano, że nakręcony w 1927 r. film, nie zachował się. Został jednak odnaleziony w 2002 r. w zbiorach Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie. Prawdziwymi perełkami są: kamera "Oko" skonstruowana przez Kazimierza Prószyńskiego jeszcze przed Tomaszem Edisonem oraz oryginalna suknia wizytowa Jadwigi Smosarskiej - "królowej polskiego ekranu" w 20-leciu międzywojennym, odtwórczyni głównej roli w ostatnim w jej karierze, a nakręconym w łódzkich plenerach, melodramacie "Skłamałam".

Przygotowana przez Muzeum Kinematografii została stworzona w ramach dwuletniego projektu współfinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego oraz współfinansowana przez Miasto Łódź.