Łódź: W Teatrze Studyjnym - spektakl dyplomowy studentów Szkoły Filmowej

Studenci wydziału aktorskiego łódzkiej Szkoły Filmowej zadebiutują w sobotę na scenie Teatru Studyjnego w Łodzi. Spektakl dyplomowy "Żadnych przedwczesnych wniosków" na podstawie opowiadań Witolda Gombrowicza opowiada m.in. o hipokryzji i kłamstwie.

To pierwsze w tym sezonie artystycznym przedstawienie dyplomowe studentów łódzkiej Filmówki. Jego reżyserem jest aktorka i pedagog Małgorzata Hajewska-Krzysztofik. Jak wyjaśniła, spektakl oparty na trzech opowiadaniach Gombrowicza: "Na kuchennych schodach", "Dziewictwo", "Zbrodnia z premedytacją" opowiada o hipokryzji i kłamstwie.

"Hipokryzja i kłamstwo są składnikami każdej kultury i tworzą atmosferę, którą oddychają ludzie żyjący we wszystkich społeczeństwach. W opublikowanych w latach trzydziestych XX wieku opowiadaniach Witold Gombrowicz przygląda się różnym przejawom społecznego zakłamania. Był on pochłonięty tą problematyką również w późniejszych latach, w 1953 r. w swoim Dzienniku zanotował: +Choroby sekretne leczą się tylko ujawnieniem+. +Choroby sekretne+, toczące nasze społeczeństwo w latach dwudziestych XXI stulecia, są tymi samymi chorobami, które miał na myśli Gombrowicz" - tłumaczyła.

Dodała, że dokonana na potrzeby inscenizacji adaptacja, łączy wątki i postaci trzech opowiadań w jedną, nową całość. Jednocześnie - jak zaznaczyła Hajewska-Krzysztofik - tworząc tę całość twórcy spektaklu "Żadnych przedwczesnych wniosków" pozostali wierni prozie Gombrowicza.

"To, co nowe powstaje z połączenia elementów pochodzących z trzech opowiadań, ale nie zawiera składników u Gombrowicza nieobecnych. Jeśli wychodzimy poza Gombrowicza, to dlatego, że zaczynamy od jego prozy, aby skończyć w przestrzeni teatralnej i specyficznym dla teatru doświadczeniu zarówno aktora, jak i widza. Na koniec zwracamy się z prośbą skierowaną zarówno do widzów, jak i aktorów, żeby nie wyciągali żadnych przedwczesnych wniosków" - podkreśliła reżyserka.

Premiera przedstawienia dyplomowego studentów wydziału aktorskiego odbędzie się w sobotę o godz. 19.07 na scenie Teatru Studyjnego w Łodzi.