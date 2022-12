Łódź: W wieku 93 lat zmarła łączniczka z Powstania Warszawskiego Gryzelda Studzińska ps. Zela

W wieku 93 lat zmarła por. Gryzelda Studzińska ps. Zela, harcerka Szarych Szeregów, łączniczka z Powstania Warszawskiego.

O śmierci związanej z Łodzią uczestniczki Powstania Warszawskiego poinformował m.in. wicemarszałek województwa łódzkiego Piotr Adamczyk.

"Bardzo smutna wiadomość. Zmarła mieszkająca w Łodzi por. Gryzelda Studzińska ps. Zela, harcerka Szarych Szeregów, łączniczka z Powstania Warszawskiego. Miała 93 lata. Panie, świeć nad Jej duszą" - napisał we wtorek wieczorem na Facebooku.

Studzińska urodziła się 2 marca 1929 r. w Warszawie. 3 maja 1940 roku w wieku 11 lat została przyjęta do 52. Żeńskiej Drużyny Harcerek im. Klaudyny Potockiej w Warszawie. W ramach działalności konspiracyjnej brała udział w tajnych kompletach oraz pełniła funkcję łączniczki Szarych Szeregów.

"Zrobiliśmy to dla naszej niepodległej Polski i oby ona jak najdłużej trwała. Żebyście nigdy nie przeżywali tego, co my - wojnę, okupację i obóz niemiecki. Wróciliśmy do wolnego kraju i oby ten wolny kraj jak najdłużej istniał" - podkreśliła w rozmowie z Radiem Łódź po odebraniu w listopadzie br. Orderu Niepodległości.

W czasie Powstania Warszawskiego jako sanitariuszka niosła pomoc rannym powstańcom. Po powstaniu została wywieziona do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Po wojnie zamieszkała na stałe w Łodzi, gdzie ukończyła Uniwersytet Łódzki i pracowała przez kilkadziesiąt lat jako nauczycielka języka polskiego w łódzkich liceach.