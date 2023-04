Łódź: W zrewitalizowanej kamienicy powstaje Centrum Interwencji Kryzysowej

W przyszłym roku ma nastąpić otwarcie Centrum Interwencji Kryzysowej, które powstaje właśnie w rewitalizowanej kamienicy przy ul. Kilińskiego 36 w Łodzi. Schronienie i pomoc m.in. psychologiczną, medyczną, prawną czy socjalną, znajdzie tam ok. 24 potrzebujących.

Centrum Interwencji Kryzysowej(CIK) będzie ośrodkiem oferującym nieodpłatne, natychmiastowe i interdyscyplinarne wsparcie mieszkańcom Łodzi znajdującym się w sytuacjach kryzysowych. Pomoc będzie świadczona całodobowo i przez siedem dni w tygodniu.

"To będzie placówka, w której w jednej lokalizacji będzie można otrzymać wieloaspektowe wsparcie, także w postaci czasowego pobytu. Nie będzie do niej potrzebne żadne skierowanie. Specjaliści pracujący w Centrum będą proponować najwłaściwszą, możliwą formę pomocy każdej osobie, która się zgłosi, co zostanie poprzedzone zebraniem wszystkich niezbędnych informacji na temat jej sytuacji - wyjaśnił dyrektor łódzkiego MOPS Piotr Kowalski.

Zdaniem Agnieszki Tondys z III Wydziału Pracy Środowiskowej łódzkiego MOPS, która od 30 lat pracuje w terenie, każda dodatkowa placówka zapewniająca schronienie w nagłych i niespodziewanych przypadkach jest bezcenna.

"Tym bardziej że w tym nowym miejscu na natychmiastową pomoc będą mogli liczyć na przykład rodzice z dziećmi, którzy stracą dach nad głową w wyniku pożaru w noc sylwestrową. Najpierw otrzymają schronienie, a w dalszej kolejności przyjdzie czas na wszystkie formalności" - dodała.

Z kolei asystentka rodziny z łódzkiego MOPS Magdalena Kołacz-Kwiatkowska podkreśliła, że w Centrum na wsparcie będą mogły zawsze liczyć osoby doświadczające przemocy domowej; zostanie im udzielone natychmiastowe i kompleksowe wsparcie w jednej lokalizacji, bez konieczności oczekiwania na terminy wizyt i odwiedzania różnych placówek.

Zgodnie z projektem w CIK znajdzie się osiem pokoi gościnnych - każdy z aneksem kuchennym oraz łazienką, a dwa dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami - w których łącznie będą mogły zatrzymać się 24 osoby. Będą też gabinety - m.in. pomocy psychologicznej, pomocy medycznej, wsparcia socjalnego, prawnika i mediatora. Na potrzeby CIK przeznaczono znaczną część oficyny budynku przy ul. Kilińskiego 36. Całkowity koszt rewitalizacji nieruchomości, w tym powstania Centrum, to prawie 14 mln zł.

"Kamienica zostanie odnowiona kompleksowo - od piwnic po dach, na nowo zagospodarowane zostanie też podwórze. Zakres prac obejmuje m.in. wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych oraz podłączenie gmachu do miejskiego systemu ogrzewania. W kamienicy będzie zainstalowana winda. Na podwórzu powstanie też plac zabaw. Obok Centrum zaplanowaliśmy 27 mieszkań komunalnych, w tym dwa dla lokatorów z niepełnosprawnością i jedno dla osób opuszczających pieczę zastępczą" - poinformowała dyrektorka Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi Agnieszka Kowalewska-Wójcik.

Zanim CIK zostanie uruchomione, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS zaznajomi mieszkańców z ofertą nowej placówki - informacje na ten temat można znaleźć na jego profilu na Facebooku.

"Za pośrednictwem mediów społecznościowych opowiadamy o sytuacjach kryzysowych, o sposobach radzenia sobie w nich, ale także o nowej placówce i o miejscach, w których już teraz można uzyskać pomoc. Organizujemy też spotkania pod hasłem +Rozmowy na trudne tematy+. Odbyło się ich już osiem, m.in. na temat bezrobocia oraz przemocy i kryzysów psychicznych. Przed nami jeszcze trzy - o depresji, uzależnieniach i współuzależnieniach oraz kryzysie bezdomności" - podała Jolanta Woźnicka z Centrum OPUS.