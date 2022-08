Łódź: We wrześniu będzie strajk komunikacji miejskiej

Fiaskiem zakończyły się negocjacje płacowe zw. zaw. z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi z zarządem będącej własnością miasta spółki. Oznacza to strajk na początku września - podali związkowcy z MPK. Spółki nie stać na podwyżki - odpowiedział rzecznik MPK.

Na facebookowym portalu Komisji Zakładowej Solidarności ukazała się informacja o środowym spotkaniu związków zawodowych MPK z zarządem spółki w ramach trwającego sporu zbiorowego.

"Niestety, racje mieli pesymiści, na spotkaniu nie usłyszeliśmy nic nowego ponad to, co już słyszeliśmy. Co usłyszeliśmy? Organ właścicielski naszej spółki, czyt. Pani Prezydent Zdanowska (prezydent Łodzi - PAP) nie widzi możliwości podpisania porozumienia i tym samym zakończenia sporu zbiorowego. (...) Pani Prezydent podejmując taką decyzję nie pozostawiła nam wyboru, w dniu 29 sierpnia 2022 roku pojawi się oficjalne pismo w tej sprawie i zostanie złożone na ręce prezesa MPK" - napisano.

Oznacza to sytuację, którą wskazali związkowcy w przepisach regulujących rozwiązywanie sporów zbiorowych: "Nieosiągnięcie porozumienia rozwiązującego spór zbiorowy w postępowaniu mediacyjnym uprawnia do podjęcia akcji strajkowej" - podkreślili związkowcy z Solidarności w MPK.

Osią sporu są żądane przez związkowców podwyżki wynagrodzeń.

"Między innymi z powodu wzrastających cen paliwa, spółki nie stać na podwyżki" - odpowiadał w środę mediom rzecznik MPK Piotr Wasiak.

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o węglu, górnictwie i kryzysie energetycznym