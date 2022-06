Łódź: We wtorek premiera "Wściekłego" w Teatrze Powszechnym

Sztukę kanadyjskiej dramatopisarki Michele Riml pt. "Wściekły" będzie można oglądać od wtorku w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Spektakl stawia pytania, dlaczego nie potrafimy zatrzymać mechanizmu przemocy - oceniła reżyser przedstawienia i dyrektor łódzkiej sceny Ewa Pilawska.

To 12 spektakl zrealizowany w ramach w ramach cyklu "Dziecko w sytuacji" - autorskiego przedsięwzięcia Pilawskiej, na który składają się przedstawienia i warsztaty adresowane przede wszystkim do młodzieży.

Reżyser pierwszej na polskiej scenie interpretacji "Wściekłego" zwróciła uwagę, że głównym motywem spektaklu jest przemoc.

"To spektakl o tym, że przemoc jest zakorzeniona w codziennych, z pozoru niewinnych gestach, a stopniowo staje się coraz bardziej niebezpieczna, ponieważ na to przyzwalamy. Przy czym przemoc to nie tylko agresja fizyczna. Przemocą jest udawanie, że nie widzimy czyjejś krzywdy. Przemoc pomówienia, plotki, oczernianie i pomawianie. Przemocowy i poniżający może być język, którym się posługujemy. Słowna napaść może być równie okrutna jak fizyczny cios. Właściwie przemoc zaczyna się od tego, w jaki sposób myślimy o innych ludziach" - wyjaśniła.

Pilawska dodała, że przemoc bywa powszechnym mechanizmem zachowań w domu, fundamentem relacji między ludźmi, modelem funkcjonowania społeczeństwa.

"Moim zdaniem, +Wściekły+ stawia pytania o to, dlaczego nie potrafimy zatrzymać mechanizmu przemocy? Dlaczego przyzwalamy na nią i dlaczego pozwalamy jej się umacniać? Kogo żywi konflikt? I czy jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić? Czy i na ile jesteśmy w stanie wyeliminować korzenie przemocy?" - oceniła.

W spektaklu występują Marta Jarczewska i Filip Jacak.

Premierę zaplanowano na wtorek - na Małej Scenie o godz. 10. W poniedziałek o godz. 11.30 spektakl zaprezentowany zostanie natomiast w ramach cyklu "Teatr dla niewidomych i słabo widzących".

Wszystkim porannym przedstawieniom w ramach "Dziecka w sytuacji" będą towarzyszyć autorskie warsztaty, które Andrzej Jakubas współprowadzi z zaproszonymi specjalistami z różnych dziedzin. Poświęcone będą m.in. mechanizmom przemocy w relacjach między ludźmi.

Cykl "Dziecko w sytuacji" podejmuje trudne tematy, np. problem bezdomności, depresji rodziców, hejtu, inicjacji seksualnej i transpłciowości. W trakcie warsztatów prowadzący i uczestnicy są partnerami, słuchają swoich opinii, uczą się od siebie nawzajem i inspirują do refleksji. Przedsięwzięcie realizowane jest zarówno na żywo w teatrze, jak i online, dzięki czemu jego odbiorcami są widzowie z całej Polski. Do tej pory w jego ramach zostały zrealizowane m.in. sztuki: "Odwaga" Jasia Kapeli i Hanny M. Zagulskiej, "#Otagowani" Dave'a Deveau, "Ony" Marty Guśniowskiej, "Siedemnaście" Matthew Whitteta i "Janek, król przeprowadzek" Davida S. Craiga.