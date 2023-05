Łódź: Wicepremier Gliński przedłużył umowę o współprowadzeniu Teatru Muzycznego (aktualizacja)

Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński podpisał w środę aneks przedłużający o kolejne trzy lata umowę o współprowadzeniu przez MKiDN Teatru Muzycznego w Łodzi. Scena jest współfinansowana przez resort kultury od sześciu lat; teraz otrzyma wsparcie w wysokości 1,7 mln zł.

"W tym roku mija sześć lat od momentu, gdy podjęliśmy decyzję o współprowadzeniu Teatru Muzycznego w Łodzi. To sześć lat świetnej pracy i sukcesów. Bardzo się cieszę, że minister kultury mógł wesprzeć tę wspaniałą instytucję. W nowym aneksie, który dziś podpisujemy na kolejne trzy lata, jest 1,7 mln zł wsparcia plus czasami wsparcie inwestycyjne - na potrzebne inwestycje przeznaczyliśmy w ostatnich latach ok. 500 tys. zł" - podkreślił wicepremier.

Zdaniem prof. Glińskiego współprowadzenie instytucji kultury to przykład sensownego, roztropnego działania na rzecz dobra publicznego, pozwalające na zwiększenie możliwości rozwojowych zasobów kulturalnych.

"Szczególnie cieszę się, że w 2015 roku tylko jedna instytucja kultury w Łodzi - nie licząc szkolnictwa artystycznego - była współprowadzona przez ministra kultury i wspierana z budżetu państwa. Było to Muzeum Sztuki. To była wielka niesprawiedliwość, bo tak duże miasto wyróżniało się negatywnie na tle polskich ośrodków" - zaznaczył.

Minister kultury przypomniał, że obecnie MKiDN współprowadzi w Łodzi osiem instytucji - Teatr Muzyczny, Wielki, Filharmonię Łódzką, Muzeum Książki Artystycznej, Muzeum Dzieci Polskich - ofiar totalitaryzmów, Narodowe Centrum Kultury Filmowej, Muzeum Sztuki i łódzki oddział Muzeum Józefa Piłsudskiego.

"Dzięki współpracy z Miastem Łódź udało nam się uratować Muzeum Książki Artystycznej, gdzie problemem było 30 mln zł długu; udało się to wszystko tak rozwiązać, że w tej chwili Ministerstwo współprowadzi razem z fundacją (Fundacja Correspondance des Arts - przyp. red) tę wspaniałą instytucję i ma ona zapewnioną przyszłość. To także znane w całej Polsce Muzeum Dzieci Polskich, dzięki któremu pamięć o niemieckim obozie dla dzieci na ul. Przemysłowej została zinstytucjonalizowana. Chociaż trzeba przyznać, że w Muzeum Tradycji Niepodległościowych zawsze była ekspozycja poświęcona temu obozowi, to myśmy powołali oddzielne muzeum, w którym dużo się dzieje - powstają wydawnictwa, filmy, ekspozycje" - dodał.

Prof. Gliński zaznaczył, że obecnie trwa remont w jednym z najnowszych łódzkich muzeów - dawnym mieszkaniu Józefa Piłsudskiego przy ul. Wschodniej, w którym przyszły marszałek m.in. drukował "Robotnika" i gdzie został aresztowany.

"W Łodzi zawsze była pamięć o tym ważnym fragmencie polskiej historii. MKiDN zakupiło ten lokal i będzie tu oddział Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Będzie to odtworzone mieszkanie Piłsudskiego, a warto zaznaczyć, że pod warstwami farby na ścianie zachowały się nawet tapety z epoki. Obecnie pracują przy tym konserwatorzy" - mówił.

Za "zaufanie i współpracę" dziękowała wicepremierowi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

"Potrzebujemy tego, bo koszty związane z funkcjonowaniem rosną, a chcemy tworzyć jak najlepiej.(...) Dziękujemy za wsparcie, za zauważenie potrzeb miasta w zakresie kultury, bo chcemy naprawdę być bardzo widoczni na mapie kulturalnej Polski" - podkreśliła.

Z kolei dyrektorka Teatru Muzycznego Grażyna Posmykiewicz wyjaśniła, że dzięki wsparciu MKiDN oraz Miasta, łódzka publiczność może oglądać na swojej scenie spektakle wystawiane na Broadwayu.

"Nasi widzowie nie muszą jechać na Broadway, aby zobaczyć +Nędzników+, +Miss Sajgon+, +Pretty woman+ czy ostatnio +Złap mnie, jeśli potrafisz+. Nasze spektakle są wysoko oceniane przez krytyków i przez widzów. Oprócz spektakli możemy rozwijać inne formy, np. od 7 lat - Festiwal OFF Północna czy Konkurs Piosenki Aktorskiej; mogliśmy też w ubiegłym roku dać podwyżki wszystkim pracownikom" - wymieniła.

Teatr Muzyczny w Łodzi jest jedną z najstarszych scen muzycznych w Polsce i jednocześnie pierwszym teatrem operetkowym otwartym dla publiczności po II wojnie światowej.

Przez ponad 70 lat nieprzerwanej działalności wystawił blisko 220 premier, w tym: operetki, wodewile, musicale i komedie muzyczne. Jednocześnie od wielu lat aktywnie współtworzy społeczny ruch kulturalny, promuje kulturę wśród mieszkańców miasta i regionu oraz edukuje młodzież poprzez liczne spotkania i warsztaty.