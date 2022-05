Łódź: Wojewoda: spotykamy się dziś, by świętować triumf myśli polskiej

Spotykamy się dziś, by świętować triumf myśli polskiej, by mówić o wyjątkowości narodowych ideałów, o sile patriotyzmu, która przełamuje wolę zdrajców ojczyzny - mówił we wtorek w Łodzi wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński podczas obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

W Łodzi główne uroczystości związane z obchodami 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się przed grobem Nieznanego Żołnierza.

Jak podkreślił wojewoda łódzki, w historiach narodów na pierwszym planie wybrzmiewają odgłosy wielkich bitew czy chwalebnych czynów bohaterów, ale - jak wskazał - nie mniej istotne są dzieje pokoju i wysiłki mężów stanu, zmierzające ku budowaniu niepodległych, wolnych, równych, sprawiedliwych, bezpiecznych państw.

"I właśnie dziś spotykamy się, by świętować triumf myśli polskiej, by mówić o wyjątkowości narodowych ideałów, o sile patriotyzmu, która przełamuje wolę zdrajców ojczyzny" - zaznaczył Bocheński.

Przypomniał, że ustawa rządowa z 3 maja 1791 roku to pierwsza spisana na Starym Kontynencie konstytucja, która wytyczała nowe ścieżki rozwiązań prawnych, politycznych i społecznych Rzeczypospolitej. Jak dodał, "budowała ona nowo kościec polsko-litewskiej państwowości".

"Konstytucja została uchwalona w naglącej potrzebie. Została uchwalona w sytuacji, gdy jej współautorzy dążyli do zachowania w jej duchu tego, co czyniło RP wyjątkową, przy jednoczesnym dążeniu, parciu do reform, które miały zrzucić balast niemocy politycznej, ustanowić stałą armię, zreformować administrację, powołać publiczne szkolnictwo, ożywić ducha sztuk i handlu. Cały ten wielki wysiłek zmierzał do odrodzenia państwa, po to, by Polska i Litwa zajęły ponownie zaszczytne, a wcześniej utracone miejsce wśród królestw Europy" - mówił wojewoda.

Wskazał również, że gdy z Warszawy, Wilna, Lwowa rozchodziły się promienie cywilizacji łacińskiej, wolności, równości i sprawiedliwości, to z Moskwy i Petersburga wiał mroźny wiatr zniewolenia i imperializmu.

"I niezmiennie i niezależnie od tego, kto zasiadał czy zasiada na tronie ciemiężców moskiewskich, a kto rządzi w Warszawie, Wilnie czy Kijowie, nasza cześć Europy stanowi pole bitwy świata wartości ze światem antywartości. Walki cywilizacji z barbarzyństwem wielkiego stepu. I tak my dzisiaj, jak i nasi przodkowie toczymy bitwę o to, czy zatriumfuje wizja Rzeczypospolitej - archipelagu wolności narodów Europy Środkowej, czy znowu nastanie archipelag gułag" - powiedział Bocheński.

Przekonywał, że nasza rozwaga oraz mądrość polityczna i prawna musza stanowić tarczę i miecz, które będą broniły narodów miłujących wolność przed pożogą barbarzyństwa, która tnie od Moskwy.

"Optymizm wraz z pracowitością i przezornością muszą być przy nas, tak jak były u boku hetmana Żółkiewskiego, króla Stefana Batorego, ojców Konstytucji 3 Maja, czy jest i dzisiaj u obrońców Kijowa i Ukrainy" - zaznaczył.

Wojewódzkie obchody święta 3 Maja w Łodzi rozpoczęły się mszą św. w intencji ojczyzny w archikatedrze celebrowaną przez metropolitę łódzkiego abp. Grzegorza Rysia. W nabożeństwie wzięli udział m.in. marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber, wojewoda łódzki, prezydent Łodzi Hanna Zdanowska oraz parlamentarzyści, przedstawiciele łódzkich instytucji i mieszkańcy.

Po eucharystii, na pl. Jana Pawła II uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. W programie były też: zmiana warty, apel pamięci, salwa honorowa oraz defilada kompanii honorowych.

Święto Konstytucji 3 Maja jest obchodzone w rocznicę uchwalenia w 1791 roku Konstytucji 3 maja. Dokument był pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, a drugą na świecie po amerykańskiej. Rocznica przyjęcia Konstytucji 3 maja jest świętem ustanowionym w 1919 roku. Przez okres PRL jego publiczne obchodzenie było zabronione, ponownie stało się państwowym świętem w 1990 roku.