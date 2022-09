Łódź: Wojewoda wzywa do wygaszenia mandatu radnego KO Bartosza Domaszewicza

Wojewoda łódzki wezwał we wtorek Radę Miejską w Łodzi do wygaszenia mandatu jej wiceprzewodniczącemu Bartoszowi Domaszewiczowi (KO). Z postępowania służb wojewody ma wynikać, że radny złamał zakaz prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem majątku gminy. Sprawa jest dęta. Idę do sądu - odpowiada radny KO.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Wojewoda łódzki wydał we wtorek komunikat o wezwaniu Rady Miejskiej w Łodzi do wygaszenia mandatu jej wiceprzewodniczącemu Bartoszowi Domaszewiczowi (KO). W ocenie Bocheńskiego radny KO naruszył ustawę o samorządzie gminnym.

"Chodzi o kwestie gospodarczej działalności radnego na majątku miasta Łódź. Ustawa o samorządzie gminnym oraz Kodeks wyborczy zakazują takich praktyk i chodzi tutaj nie tylko o prowadzenie działalności gospodarczej w postaci np. bycia właścicielem firmy, która zawiera umowę z gminą, w której radny pełni funkcję bądź jednostkami jej podlegającymi, ale również pełnienie funkcji w przedsiębiorstwie, które upoważniają do zaciągania zobowiązań lub występowania jako jego pełnomocnik - a w takiej roli występował radny Bartosz Domaszewicz w ramach firmy swojej mamy" - powiedział PAP wicewojewoda łódzki Piotr Cieplucha.

Zdaniem Ciepluchy, Domaszewicz wielokrotnie występował w imieniu firmy swojej matki, np. zawierając umowę z Powiatowym Urzędem Pracy na dofinansowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej czy w przetargu ze spółką EC1, gdzie podpisał się na liście obecności przystępujących do niego podmiotów.

"Wysyłał maile w imieniu firmy swojej mamy do podmiotów miejskich - jak Muzeum Kinematografii czy Teatr Powszechny - z którymi negocjował stawki opłat za usługi sprzątania. Jest też wystawcą faktury firmy swojej matki wystawionej wobec Muzeum Kinematografii, co jest głównym zarzutem" - dodał wicewojewoda.

Wojewoda wszczął postępowanie wyjaśniające w maju, na wniosek radnych PiS, który poinformowali go, że firma radnego Koalicji Obywatelskiej w lipcu 2021 r. miała odpłatnie wykonać usługę sprzątania na rzecz majątku gminy.

Jak wyjaśnił wówczas wiceprzewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Łodzi Kamil Jeziorski (PiS), 28 lipca 2021 roku radny Domaszewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą +Bartosz Domaszewicz Zrobimy Porządek+ wystawił fakturę jednostce podlegającej łódzkiemu samorządowi, czyli Muzeum Kinematografii na kwotę ponad 6 tys. zł brutto za usługę sprzątania.

W styczniu 2022 r. jeden z łódzkich społeczników złożył w tej sprawie skargę do rady miejskiej. "31 stycznia 2022 roku, czyli dwa dni potem, wiceszef rady zwraca pieniądze, które otrzymał za wykonanie tej usługi z miejskiego muzeum, natomiast faktura wystawiona jest na firmę +Zakład Usług Porządkowych Grażyna Domaszewicz+, która należy do mamy pana radnego Domaszewicza" - dodał Jeziorski.

Również w maju wniosek społecznika o zbadanie sprawy Domaszewicza pod kątem ewentualnej konieczności wygaszenia mu mandatu radnego głosami rządzącej Koalicji Obywatelskiej oraz Nowej Lewicy i Niezależnych Socjaldemokratów odrzuciła Rada Miejska w Łodzi.

Wojewoda Tomasz Bocheński w ciągu ostatnich czterech miesięcy przeprowadził postępowanie wyjaśniające w tej sprawie, obejmujące m.in. analizę dokumentów - faktur, umów itp.

"Postępowanie jasno wskazuje, iż doszło do naruszenia ustawy o samorządzie gminnym (...). Przepis, który zakazuje radnemu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy (...) ma charakter antykorupcyjny, służący wyeliminowaniu sytuacji, gdy radny przez wykorzystywanie swojej funkcji uzyskiwałby nieuprawnione korzyści dla siebie lub swoich bliskich" - napisał wojewoda w swoim komunikacie.

W ocenie wojewody radny Domaszewicz naruszył zakaz określony w art. 24f ust.1 ustawy o samorządzie gminnym, dlatego Bocheński wezwał Radę Miejską w Łodzi do wygaszenia jego mandatu. Rada ma na to 30 dni od momentu doręczenia wezwania. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu wojewoda - po powiadomieniu ministra spraw wewnętrznych i administracji - wyda zarządzenie zastępcze o wygaszeniu mandatu. Przysługuje na nie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W momencie wszczęcia postępowania wojewody Domaszewicz zapewniał, że jego firma nigdy nie prowadziła działalności na majątku gminy, a on sam "bardzo wyraźnie rozdziela swoją działalność polityczną od działalności zawodowej".

"W czasie kiedy codziennie ujawniane są kolejne, prawdziwe afery PiS w stylu ciągnika za 1,5 mln zł, po wielu miesiącach kontrolowania mnie przez wszelkie możliwe instytucje (bodajże w 311 jednostkach szukano na mnie kwitów) wyciąga się na mnie haka w postaci uczciwie zrealizowanej przez moją mamę usługi za 4 tysiące złotych. To absurd" - napisał we wtorek w mediach społecznościowych Domaszewicz.

Dodał też, że przedstawione zarzuty pod jego adresem zostały "rozjechane" w opinii prawnej Centrum Wiedzy Eksperckiej UŁ, która została przedłożona w maju.

"Sprawa jest dęta. Idę do sądu" - napisał Domaszewicz na Facebooku.