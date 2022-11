Łódź: Wojewódzkie Jaracza Wędrówki

Zespół Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi rozpoczyna objazd miejscowości regionu pod hasłem: "Z kulturą w teren, czyli Wojewódzkie Jaracza Wędrówki". W kilku miastach regionu zaplanowano spektakle łódzkiej sceny - podał Urząd Marszałkowski w Łodzi.

W sobotę Teatr im. Jaracza w Łodzi przyjedzie do Bełchatowa. W grudniu zespół sceny będzie gościł w Skierniewicach, a w styczniu przyszłego roku w Sieradzu. "Wojewódzkie Jaracza Wędrówki" to pilotażowy projekt samorządu województwa łódzkiego i Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi.

"To zaproszenie na widownię sceny (...) z repertuarem wypełnionym teatralnymi przebojami i głośnymi premierami - przekazał marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber. "Żeby jednak ułatwić Państwu kontakt z tą sceną, wysyłamy teatr do Was, bo na tym polega nasz projekt wyjazdowych przedstawień Teatru im. Stefana Jaracza" - podkreślił.

Projekt rozpoczyna spektakl "Róbmy swoje", m.in. z piosenkami, do których słowa napisał Wojciech Młynarski. Przedstawienie będą mogli zobaczyć mieszkańcy trzech miast woj. łódzkiego: Bełchatowa - w sobotę 5 listopada 2022 roku, Skierniewic - 2 grudnia oraz Sieradza - 14 stycznia 2023 roku.