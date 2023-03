Łódź: Zakończyła się kompleksowa modernizacja budynku pogotowia

W siedzibie Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza zakończyła się inwestycja, obejmująca m.in. termomodernizację i budowę przyłącza kanalizacyjnego. Ratownicy medyczni będą teraz pracowali w lepszych warunkach, a pogotowie zapłaci mniej za prąd.

W Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza właśnie zakończyła się duża inwestycja, dzięki której ratownicy będą pracowali w lepszych warunkach, a pogotowie zaoszczędzi na rachunkach za prąd. Na początek przeprowadzono termomodernizację budynków.

"Oprócz docieplenia elewacji, wymiany stolarki okiennej i instalacji centralnego ogrzewania, termomodernizacja obejmowała także montaż na dachu budynku instalacji fotowoltaicznej o mocy 32 kilowatów. Mamy nadzieję, że pozwoli to w sposób znaczący ograniczyć koszty energii elektrycznej" - zaznaczył dyrektor WSRM w Łodzi Krzysztof Janecki.

Koszt termomodernizacji to ponad 4 mln zł, z czego ok. 2,8 mln to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a 300 tys. z Urzędu Marszałkowskiego.

W kolejnym etapie wykonano nowe przyłącze kanalizacyjne wraz z instalacjami; wcześniej dużym problemem w siedzibie WSRM było zalewanie piwnic. Koszt prac to bez mała 900 tys. zł, z czego prawie 800 tys. to wsparcie zarządu regionu.

W WSRM przeprowadzono też remont i adaptację pomieszczeń dwóch mniejszych budynków. Jak wyjaśnił rzecznik WSRM Adam Stępka, to miejsca, gdzie zespoły ratownictwa mogą chwilę odpocząć i coś zjeść. Ich remont i adaptację Stacja przeprowadziła z własnych środków, koszt to ponad 500 tys. zł.