Łódź: Załamanie pogody - ponad 400 interwencji strażaków, drogi i chodniki śliskie, wyjechały pługoposypywarki

97 pługoposypywarek wyjedzie na drogi posypywać i odśnieżać drogi w Łodzi po gwałtownym załamaniu pogody – poinformował łódzki magistrat. Do ponad 400 wzrosła liczba interwencji strażaków w regionie. IMGW ostrzega przed oblodzeniem dróg i chodników oraz silnym wiatrem.

Pogoda załamała się w Łodzi w poniedziałek ok. godz. 11. Nad miastem przeszła burza z silnymi porywami wiatru oraz obfitymi opadami śniegu i gradu. W trakcie zamieci widoczność zmalała do kilku metrów, a po przejściu burzy drogi i chodniki są białe.

W związku z tym - jak poinformował Urząd Miasta Łodzi - 97 pługoposypywarek wyjedzie posypywać i odśnieżać drogi w mieście. Prace miały rozpocząć się przed godz. 12.

W związku z pogodą coraz więcej pracy mają strażacy. Jak przekazał PAP rzecznik komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi mł. bryg. Jędrzej Pawlak, wpłynęło już 431 zgłoszeń, z czego 400 od godz. 10.

"Zgłoszenia są z całego regionu, ale najwięcej z powiatu zgierskiego - 65, kutnowskiego - 48, Łodzi - 36. Pracy jest bardzo dużo. Najczęściej wyjeżdżamy do połamanych konarów drzew, które przewracają się na domy, drogi, linie energetyczne pod wpływem ciężaru gradu oraz śniegu. Na autostradzie wiatr wyrwał ekrany akustyczne. Wiele zgłoszeń dotyczy zerwanych dachów" - powiedział PAP.

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla woj. łódzkiego ostrzeżenie pierwszego stopnia w związku z oblodzeniem.

"Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura powietrza obniży się do około -2 st. C. Temperatura minimalna przy gruncie do -4 st. C. Ujemna temperatura powietrza utrzyma się do około godziny 12" - poinformowano.

Ostrzeżenie dotyczy całego woj. łódzkiego i ma obowiązywać do godz. 8 we wtorek.

Do godz. 18 w poniedziałek obowiązuje natomiast ostrzeżenie drugiego stopnia o silnym wietrze.

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h. Wiatr północno-zachodni i zachodni. Najsilniejsze porywy wystąpią nad ranem i w pierwszej części dnia" - ostrzegł synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.