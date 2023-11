Łódź: Zebrano 96 tys. zł na ratowanie zabytków Starego Cmentarza

W ciągu czterech dni kwesty na Starym Cmentarzu w Łodzi zebrano 96 tys. zł – poinformowali organizatorzy zbiórki na ratowanie zabytków nekropolii, która odbywała się po raz 29. Kwota będzie większa, ponieważ zbiórka będzie kontynuowana w sobotę i niedzielę.

"Właśnie zakończyliśmy liczenie datków z pierwszych trzech dni 29. kwesty. Zebraliśmy 96 tys. zł. Bardzo wam dziękujemy" - poinformowało Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem w Łodzi.

Fundusze na odnowienie nagrobków najstarszej łódzkiej nekropolii zbierano już po raz 29. W sobotę, niedzielę oraz w środę z puszkami kwestowała młodzież z łódzkich szkół, społecznicy, miłośnicy historii i zabytków Łodzi, przewodnicy oraz członkowie Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem. W Dniu Wszystkich Świętych do akcji tradycyjnie włączyli się przedstawiciele świata kultury, sztuki, nauki, polityki i mediów oraz znani łodzianie.

"To jest dzień niezwykły od lat, bo to dzień, w którym faktycznie utożsamiamy się z historią naszego miasta. Kwesta w roku obchodów 600-lecia nadania Łodzi praw miejskich ma szczególne przesłanie: +Pamięci łodzian+. I myślę, że łodzianie po raz kolejny dziś nie zawiedli, byli tu licznie obecni i zaangażowani" - podkreślił w środę prezes Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem w Łodzi Cezary Pawlak.

Odwiedzający Stary Cmentarz będą mogli wesprzeć zbiórkę jeszcze w sobotę i niedzielę w godz. 10-16, kiedy na trzech częściach najstarszej łódzkiej nekropolii ponownie będzie można spotkać kwestujących.

W planach są też wydarzenia towarzyszące tegorocznej kweście, m.in. spacery tematyczne, prezentujące efekty tegorocznych prac konserwatorskich, oraz szlakiem łodzian, którzy zasłużyli się dla historii kultury miasta i kraju. Ostateczna kwota zostanie ogłoszona 26 listopada podczas koncertu poświęconego pamięci łodzian w Muzeum Miasta Łodzi.

Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na odnowienie zabytkowych nagrobków. Tradycyjnie łodzianie mogą wybrać pomnik do renowacji; nadal głosować można m.in. na Facebooku Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem przy ul. Ogrodowej w Łodzi. W tym roku do wyboru są trzy propozycje - dwie z części katolickiej i jedna z ewangelickiej. To nagrobki Stefanii i Adolfa Bartosz, Johanny Hardt oraz Marii Paszkiewicz.

Kwesta na Starym Cmentarzu po raz pierwszy odbyła się w 1995 r. z inicjatywy dwóch nieżyjących już entuzjastów akcji - nestora łódzkich przewodników Stanisława Łukawskiego i dziennikarza TVP3 Łódź Wojciecha Słodkowskiego.

We wszystkich zorganizowanych do tej pory kwestach pozyskano ok. 2 mln zł, za co udało się odnowić 209 pomników. Od wielu lat część pieniędzy ze zbiórki w dniu Wszystkich Świętych przekazywana jest na ratowanie najcenniejszego zabytku nekropolii - unikalnego w skali światowej neogotyckiego mauzoleum jednego z największych fabrykantów Karola Scheiblera.

Stary Cmentarz w Łodzi powstał w latach 1855-58; od początku, jako nekropolia trójwyznaniowa - dla katolików, prawosławnych i ewangelików. To miejsce pochówku przemysłowców, lekarzy, prawników, przedstawicieli starych rodów, uczestników walk o niepodległość, ludzi zasłużonych dla rozwoju miasta, jego sztuki i oświaty.

Nekropolię wyróżnia bogactwo form i stylistyki pomników nagrobnych. Prawie 200 z nich jest wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków.