Łódzkie: 10 mln zł z budżetu województwa na renowację zabytków

O 10 mln zł z budżetu województwa łódzkiego na prace konserwatorskie i restauratorskie będą mogły ubiegać się w tym roku różne instytucje oraz zarządcy zabytkowych obiektów w regionie. Nabór wniosków na dotacje potrwa do 17 lutego.

O tegorocznym konkursie, którego celem jest przywracanie świetności najcenniejszym zabytkom woj. łódzkiego, poinformowały w piątek służby prasowe Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

O środki z tegorocznej puli może ubiegać się każdy, kto posiada zabytek wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego. W tym roku na ich ratowanie przeznaczono rekordową kwotę 10 mln zł. Dotacja na wykonanie prac przy zabytku może być udzielona w wysokości do 50 proc. całkowitej wartości planowanego projektu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach - do 100 proc., przy czym maksymalna wnioskowana kwota dotacji nie może być większa niż 100 tys. złotych.

"Zabytki to materialne świadectwo naszej historii. Przekazują wiedzę o czasach, w których powstały. Dzięki pracom konserwatorskim ratujemy je i wydobywamy z nich, to co najcenniejsze" - podkreślił marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Wnioski można składać do 17 lutego w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (al. Piłsudskiego 12) w godzinach 8-16. Dokumenty konkursowe, w tym regulamin oraz wzór wniosku można pobrać ze strony urzędu - www.lodzkie.pl (w zakładce: Kultura/Ochrona zabytków/Łódzkie ratuje zabytki) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.lodzkie.pl (w zakładce: Konkursy).

W rozstrzygniętych do tej pory 18 edycjach konkursu przyznano ponad 750 dotacji na łączną kwotę blisko 50 mln zł. Obiekty, które restaurowano z wykorzystaniem pieniędzy z budżetu województwa łódzkiego to m.in: Archikolegiata w Tumie, Bazylika w Studziannie-Poświętnym, kościół parafialny w Sulejowie-Podklasztorzu, Klasztor Mniszek Kamedułek w Złoczewie, drewniany kościół w Korczewie, kościół farny w Piotrkowie, parowozownia w Skierniewicach, Muzeum w Oporowie, Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Młyn w Ldzaniu-Talarze, Politechnika Łódzka, Katedra Łódzka i Pałac Herbsta w Łodzi.