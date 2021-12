Łódzkie: 34-latek handlował podrobionymi kontrolerami do gier

Policjanci z Tomaszowa Mazowieckiego (woj. łódzkie) zatrzymali mężczyznę, który sprzedawał kontrolery do gier komputerowych. Funkcjonariusze przejęli ponad 2,4 tys. nielegalnych tzw. padów o wartości blisko 450 tys. zł - podał rzecznik tomaszowskiej policji zst. asp. Grzegorz Stasiak.

Jak poinfromował rzecznik funkcjonariusze wydziału do walki z cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi ustalili, iż jeden z internetowych sprzedawców działający na terenie powiatu tomaszowskiego może wprowadzać do obrotu podrobione kontrolery do gier.

"Policjanci z tomaszowskiej komendy, zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zatrzymali 34-letniego mężczyznę" - przekazał Stasiak. Dodał, że zatrzymany prowadził nielegalną działalność od sierpnia 2020 r. do sierpnia 2021 r.

"Podejrzany usłyszał zarzuty wprowadzania do obrotu , kontrolerów gamingowych z podrobionymi znakami towarowymi i uczynienia sobie z tego handlu stałego źródła dochodu. Ponadto w sklepach i firmowym magazynie posiadał ponad 2 400 sztuk tych wyrobów o łącznej wartości ponad 450 000 złotych" - relacjonował rzecznik. "34-latek pady sprzedawał stacjonarnie na terenie powiatu tomaszowskiego, Łodzi, Bielsko-Białej i Bytomia oraz za pośrednictwem znanych platform i sklepu internetowego" - zaznaczył.

34-latkowi grozi kara finansowa oraz nawet do 5 lat więzienia.