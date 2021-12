Łódzkie: 49-letni mężczyzna zginął od postrzału z broni

49-letni mężczyzna zmarł, a jego żona doznała obrażeń ciała od postrzału z broni w jednym z domów na terenie powiatu brzezińskiego (Łódzkie) – poinformował we wtorek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania.

Do tragedii doszło we wtorek rano we wsi Wola Cyrusowa koło Brzezin.

"Wstępne ustalenia wskazują, że w jednym z domów doszło do zdarzenia, podczas którego użyta została broń palna. Śmierć poniósł 49-letni mężczyzna, natomiast jego żona doznała obrażeń ciała i obecnie udzielana jest jej pomoc medyczna" - przekazał prok. Kopania.

Dodał, że interwencja podjęta została po zgłoszeniu otrzymanym przez policję ok. godz. 9:30 od syna małżonków. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają Prokuratura Rejonowa w Brzezinach i policja.

"Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby wyciągać wnioski co do przebiegu wydarzeń. Prokurator, funkcjonariusze policji, biegli, eksperci pracują na miejscu. Dalsze informacje przekazywane będą po pogłębieniu ustaleń" - zaznaczył rzecznik.

Nieoficjalnie wiadomo, że między małżonkami doszło do kłótni. W jej trakcie miało dojść do strzału z pistoletu.