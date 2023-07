Łódzkie: 55-latek odpowie za śmierć szczeniaka

Do 3 lat więzienia grozi 55-letniemu mieszkańcowi gminy Sulmierzyce w woj. łódzkim za rzucenie szczeniakiem o podłogę, co doprowadziło do śmierci psa.

Jak przekazała we wtorek mł.asp. Wioletta Mielczarek z policji w Pajęcznie, w ubiegłym tygodniu po jednej z miejscowości w gminie Sulmierzyce błąkało się szczenię. Zostało ono przygarnięte przez 48-letnią mieszkankę tej miejscowości.

"W trakcie sprawowania nad nim opieki piesek zaczął piszczeć, najprawdopodobniej z tęsknoty, co rozzłościło nietrzeźwego konkubenta tymczasowej właścicielki psa. Wówczas mężczyzna chwycił zwierzę za grzbiet i rzucił nim o podłogę, a następnie wziął martwego już szczeniaka i wyrzucił na sąsiadujące pole" - wyjaśniła.

55-latka zatrzymali policjanci. Zabezpieczyli też ślady, a martwe zwierzę zostało przekazane do badań sekcyjnych, które mają ustalić przyczynę śmierci.

Mężczyzna usłyszał już zarzut zabicia zwierzęcia z ustawy o ochronie zwierząt. Grozi mu kara do 3 lat więzienia.