Łódzkie: A2 w stronę Łodzi przejezdna jednym pasem po zderzeniu pięciu aut

Częściowo udrożniono przejazd autostradą A2, na której w pobliżu miejscowości Bolimów (Łódzkie) zderzyło się pięć samochodów. Obecnie ruch odbywa się jednym pasem.

Jak przekazał Marcin Jackowski z łódzkiego Punktu Informacji Drogowej GDDKiA, do wypadku doszło w niedzielę ok. godz. 7 na 406. kilometrze A2 w kierunku Łodzi. Na wysokości miejscowości Bolimów w pow. skierniewickim doszło do zderzenia pięciu samochodów: czterech osobowych i ciężarowego. Dwie osobowy zostały poszkodowane.

Trasa przez ponad cztery godziny była zablokowana w kierunku Łodzi między węzłami Wiskitki i Skierniewice. Obecnie ruch odbywa się lewym pasem i trwa rozładowywanie zatoru.

Miejsce wypadku można ominąć dk 50, zjeżdżając na węźle Wiskitki. Pojazdy, które utknęły w korku, są wycofywane do MOP Bolimów i kierowane dalej drogą techniczną do MOP Wiskitki.