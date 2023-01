Łódzkie: Aktywowano 86 proc. bonów turystycznych

W woj. łódzkim aktywowano 86 proc. bonów turystycznych, a do wydania pozostały jeszcze ok. 44 mln zł - poinformowała rzeczniczka łódzkiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Monika Kiełczyńska. Przypomniała też, że bonami będzie można płacić tylko do końca marca.

"W województwie łódzkim z niemal 262 tys. przyznanych bonów turystycznych aktywowano 86 proc. Opłacono nimi wypoczynek i atrakcje turystyczne w Polsce na kwotę ponad 167,5 mln zł. Do wydania, choćby częściowego, w całym regionie pozostało jeszcze ok. 44 mln zł. Samych nieaktywnych bonów mamy ok. 35,5 tys., na kwotę 23 mln zł" - podała w środę Kiełczyńska.

Rzeczniczka łódzkiego ZUS-u przypomniała, że bonami można płacić jeszcze tylko do końca marca, natomiast z samej usługi turystycznej będzie można skorzystać później.

"Zarówno aktywacja, jak i płatność bonem turystycznym, jest bardzo prosta i nie przysparza żadnych trudności. Po aktywacji bonu na PUE ZUS, na adres e-mail przekazany zostanie kod obsługi płatności. Trzeba go podać, kiedy płaci się bonem za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną na terenie Polski. Każda płatność jest potwierdzona jednorazowym kodem autoryzacyjnym, który jest wysłany SMS-em" - wyjaśniła.

Bonem można płacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terenie Polski. Listę podmiotów, które honorują bony turystyczne, można sprawdzić na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej.

W całym kraju transakcje bonami wyniosły do tej pory 2,8 mld zł. Najwięcej zyskali przedsiębiorcy turystyczni i organizacje pożytku publicznego z terenu województwa małopolskiego i pomorskiego. Rodzice i opiekunowie zostawili tam w formie bonu odpowiednio 620,9 mln zł i 519 mln zł. Do podmiotów turystycznych na terenie łódzkiego trafiło natomiast ponad 70 mln zł.