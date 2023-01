Łódzkie: Areszt dla 53-latka podejrzanego o zabójstwo

Sąd aresztował na trzy miesiące 53-latka, który podczas libacji alkoholowej w Tuszynie (woj. łódzkie) ugodził śmiertelnie nożem swojego 32-letniego kompana. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa. Grozi mu kara nawet dożywotniego więzienia.

Do zabójstwa miało dość w ubiegłym tygodniu. W miniony czwartek. po godz. 7 oficer dyżurny koluszkowskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że w Tuszynie przy drodze leży zakrwawiony mężczyzna.

Wezwany na miejsce lekarz z zespołu ratownictwa medycznego stwierdził zgon 32-latka.

"Na miejscu przez kilka godzin pod nadzorem prokuratora pracowali policjanci z Tuszyna, Koluszek i Łodzi. Przesłuchiwali świadków, zabezpieczali miejsce zdarzenia, wykonywali oględziny i zabezpieczali ślady kryminalistyczne" - przekazała w poniedziałek rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego mł. asp. Aneta Kotynia.

Dodała, że zebrane w sprawie dowody pozwoliły im na zatrzymanie 53-letniego mieszkańca Tuszyna. Jak się okazało podczas libacji alkoholowej doszło do kłótni między mężczyznami i 53-latek ugodził nożem 32-latka co doprowadziło do jego śmierci.

Mężczyźnie przedstawiono zarzut zabójstwa, co zagrożone jest karą nawet dożywotniego więzienia. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim został tymczasowo aresztowany przez sąd na trzy miesiące.