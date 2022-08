Łódzkie: Areszt dla sprawcy śmiertelnego wypadku w Brudzewicach

Sąd w Opocznie aresztował na trzy miesiące 35-letniego sprawcę wypadku w Brudzewicach, w którym zginął 40-letni kierowca. 35-latek odpowie za kierowanie w stanie nietrzeźwości, spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz ucieczkę z miejsca zdarzenia - grozi mu do 12 lat więzienia.

"Na trzy miesiące do aresztu trafi 35-letni sprawca wypadku drogowego, do którego doszło we wtorek, na drodze krajowej nr 48 w Brudzewicach w gminie Poświętne" - zadecydował na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Opocznie.

Jak ustalili policjanci z Opoczna, kierujący oplem zafira 35-latek najechał na tył peugeota, którym kierował 40-letni mężczyzna. Siła uderzenia zepchnęła peugeota na przeciwległy pas ruchu wprost pod nadjeżdżający z przeciwka ciągnik siodłowy z naczepą. Niestety, kierowca peugeota poniósł śmierć na miejscu. Sprawca wypadku wraz z pasażerem uciekł z miejsca zdarzenia, pozostawiając tam swojego poważnie rannego kolegę, który z nimi podróżował.

"Dzięki błyskawicznej reakcji policjantów z opoczyńskiego wydziału kryminalnego, w niespełna godzinę po zdarzeniu, kierowca opla został zatrzymany. Jak się okazało, to 35-letni mieszkaniec gminy Odrzywół. Mężczyzna był nietrzeźwy. Badanie wykazało u niego prawie 3 promile alkoholu w organizmie" - podkreśliła asp.szt. Barbara Stępień z KPP w Opocznie.

Zebrane w sprawie dowody i przesłuchania świadków pozwoliły na postawienie 35-latkowi zarzutów karnych. Mężczyzna odpowie za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości, spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym oraz ucieczkę z miejsca zdarzenia. Może mu grozić nawet 12 lat pozbawienia wolności.