Łódzkie: Areszt dla sprawcy śmiertelnego wypadku w Krośniewicach

Sąd Rejonowy w Łęczycy (Łódzkie) aresztował na trzy miesiące 38-latka, podejrzanego o spowodowanie po pijanemu wypadku drogowego w Krośniewicach, w którym zginęła 42-letnia pasażerka. Po zdarzeniu sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Grozi mu do lat 12 więzienia.

O decyzji łęczyckiego sądu, podjętej na wniosek prokuratury, poinformował PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania.

Do śmiertelnego wypadku doszło 9 lutego w Krośniewicach. Jak ustalili śledczy, kierujący renault megane, jadąc ul. Płocką na łuku wypadł z drogi, zatrzymując się w rowie. Śmierć na miejscu poniosła 42-letnia pasażerka. Kierowca oddalił się z miejsca zdarzenia.

Pracujący na miejscu policjanci dzięki pomocy świadka szybko zatrzymali 38-latka, mieszkańca jednej z pobliskich miejscowości, który według ich ustaleń kierował autem. Miał wówczas ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

"Podczas przesłuchania mężczyzna nie przyznał się do zarzutów. W wyjaśnieniach negował, by to on kierował samochodem, czemu przeczą inne dowody" - podkreślił prok. Kopania.

Sąd, na wniosek prokuratury, zdecydował o aresztowaniu podejrzanego na trzy miesiące; podstawą takiej decyzji były przesłanki dotyczące grożącej mężczyźnie surowej kary i obawy matactwa.

Za spowodowanie wypadku drogowego po pijanemu i ucieczkę z miejsca zdarzenie grozi do 12 lat więzienia.