Łódzkie: Areszt dla Ukraińca, który śmiertelnie pobił swego rodaka

Kara dożywotniego więzienia grozi 31-letniemu obywatelowi Ukrainy, który został zatrzymany przez policję z Tomaszowa Maz. po tym, jak zadając uderzenia metalowym koszem w głowę, spowodował śmierć 41-letniego rodaka. Decyzją sądu podejrzany został aresztowany na 3 miesiące.

Tragiczne zdarzenie miało miejsce 12 grudnia na Osiedlu Obrońców Tomaszowa z 1939 roku. Około godz. 8.30 oficer dyżurny tomaszowskiej policji otrzymał zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego o tym, że w jednym z budynków miało dojść do bójki między najemcami kwater pracowniczych.

"Pod wskazany adres pojechało kilka policyjnych patroli. Załoga radiowozu, która pierwsza dotarła na miejsce interwencji, podjęła akcję reanimacyjną zakrwawionego i niedającego oznak życia mężczyzny. Niestety, na pomoc było już za późno. Lekarz z karetki pogotowia stwierdził zgon 41-letniego obywatela Ukrainy. W tej sytuacji policjanci zatrzymali obecnych na miejscu zdarzenia dziesięciu mężczyzn w wieku od 19 do 44 lat. Było to ośmiu obywateli Ukrainy i dwóch obywateli Gruzji" - przekazał PAP w środę oficer prasowy tomaszowskiej komendy st.asp. Grzegorz Stasiak.

Pod nadzorem prokuratora technik kryminalistyki wraz z referentem i biegłym lekarzem medycyny sądowej wykonali oględziny. Mimo bariery językowej śledczy szybko ustalili, że za obrażenia na ciele zmarłego 41-latka odpowiada 31-letni obywatel Ukrainy, który zniknął z miejsca zdarzenia jeszcze przed przybyciem policjantów.

Poszukiwania nie trwały długo - mężczyznę zatrzymano na terenie Szymanówka. Już we wstępnej rozmowie 31-latek przyznał, że na skutek nieporozumienia z pokrzywdzonym pobił go, używając pięści, kopniaków i metalowego kosza, którymi uderzał go po twarzy i głowie. Mężczyzna miał już wcześniej konflikty z prawem na terenie Polski.

W poniedziałek usłyszał zarzut działania w zamiarze ewentualnym pozbawienia życia poprzez spowodowanie urazów, które w następstwie spowodowały zgon 41-latka. Za to przestępstwo grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Następnego dnia, decyzją sądu i na wniosek Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim, podejrzany został aresztowany na trzy miesiące.