Łódzkie: Areszt za podpalenie piwnicy, które spowodowało ewakuację mieszkańców

Policjanci z Wielunia (woj. łódzkie) zatrzymali mężczyznę, który podpalił piwnicę jednego z bloków. Konieczna była ewakuacja kilkudziesięciu osób. 40-latkowi grozi kara do 10 lat więzienia - podała rzeczniczka wieluńskiej policji st.asp. Katarzyna Grela.

Podczas pożaru w piwnicy jednego z bloków mieszkalnych w Wieluniu (Łódzkie), z uwagi na duże zadymienie dwóch klatek schodowych, konieczna była ewakuacja 36 osób.

"Policjanci zwrócili uwagę na mężczyznę, który biegł po klatce schodowej. Podejrzenia mundurowych wzbudził fakt, iż miał on okopconą twarz, ręce i odzież" - przekazała Grela. "Mężczyzna zaczął uciekać. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli za nim i dogonili go. Wszystko wskazywało na to, że to on ma związek z podpaleniem piwnicy. 40-latek był pijany. Badanie alkomatem wykazało że miał ponad 1,2 promila alkoholu w organizmie" - relacjonowała.

"Mundurowi ustalili, że mężczyzna ma też związek z pożarem, który miał miejsce tego samego nad ranem w piwnicy innego bloku mieszkalnego na terenie Wielunia, gdzie dzięki szybkiej reakcji świadka oraz natychmiastowej interwencji straży pożarnej nie doszło do rozprzestrzenia się ognia" - podkreśliła rzeczniczka.

40-latkowi przedstawiono dwa zarzuty: usiłowania oraz spowodowania zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób, jak również zniszczenia mienia. Grozi mu kara do 10 lat więzienia. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.