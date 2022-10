Łódzkie: Aresztowano dwóch sprawców pobicia; jeden z nich odgryzł napadniętemu część ucha

5 lat więzienia grozi dwóm podejrzanym o pobicie w Tuszynie (woj. łódzkie). Jeden z nich odgryzł część ucha napadniętemu 33-latkowi. Sprawców tymczasowo aresztowano - podała rzecznik policji w powiecie łódzkim wschodnim mł. asp. Aneta Kotynia.

Do pobicia doszło w jednym z mieszkań w Tuszynie (Łódzkie). "Policjanci ustalili, że do pomieszczenia kuchennego, w którym przebywała para znajomych wtargnęło dwóch mężczyzn w wieku 39 i 46 lat. Między mężczyznami doszło do nieporozumienia. Dwóch kompanów zaczęło bić 33-letniego mieszkańca Tuszyna, po czym jeden z nich odgryzł część jego ucha" - relacjonowała Kotynia.

"Na miejscu zjawili się policjanci i ratownicy medyczni. Natychmiast zaczęły się poszukiwania. W jednym z mieszkań wieżowca ukrywali się dwaj agresorzy - mieszkańcy Tuszyna. Zostali zatrzymani" - przekazała.

"39-latek proponował funkcjonariuszom wręczenie łapówki w wysokości 2,5 tys. dolarów w zamian za uwolnienie. Obaj usłyszeli prokuratorskie zarzuty pobicia oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu co zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności. 39-latek odpowie za próbę wręczenia funkcjonariuszom łapówki, co zagrożone jest karą do 10 lat więzienia".

Sąd aresztował mężczyzn na 3 miesiące.