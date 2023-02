Łódzkie: Autostrada A2 w stronę Warszawy częściowo przejezdna po kolizji

Drogowcom udało się udrożnić jeden pas ruchu na autostradzie A2 między węzłami Łódź Północ i Łowiczem. Trasa w stronę Warszawy była zablokowana z powodu kolizji samochodu osobowego i ciężarowego. Warunki do jazdy na drogach woj. łódzkiego są trudne, może być ślisko.

Kolizja na 371. kilometrze A2, do której doszło w sobotę ok. godz. 7 była największym utrudnieniem na drogach w woj. łódzkiego wywołanym trudnymi warunkami po opadach śniegu i spadku temperatury.

Jak przekazał dyżurny łódzkiego Punktu Informacji Drogowej Łukasz Opas, obecnie ruch w miejscu kolizji na A2 odbywa się lewym (szybkim) pasem. Trwa rozładowywanie zatoru powstałego w wyniku blokady autostrady na czas działania służb ratunkowych. Nadal nieprzejezdny jest pas prawy (wolny). W kolizji samochodu osobowego i ciężarowego poszkodowana została jedna osoba.

Nawierzchnie na większości tras są czarne i mokre, ale na części z nich może zalegać jeszcze błoto pośniegowe. Warunki na drogach pogarsza nawiewający z pól śnieg. Lokalnie może być też ślisko. Jak ostrzegają meteorolodzy, oblodzenie może występować na większości obszaru woj. łódzkiego, w tym szczególnie w powiatach wieluńskim i wieruszowskim. W tej części regionu prognozowany jest też silny wiatr.

W Łodzi w związku z trudnymi warunkami o godz. 1 na ulice wyjechało 97 pługoposypywarek i pracowały do godz. 5. Sprzęt wrócił na drogi po uzupełnieniu materiału do posypywania oraz paliwa i ma pracować do momentu przywrócenia właściwego stanu nawierzchni ulic.

W ciągu dnia w regionie możliwe są przelotne opady śniegu. Temperatura ma wynieść od minus 4 st. C do minus 2 st. C.