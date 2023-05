Łódzkie: Autostrada A2 zablokowana w stronę Warszawy po wypadku

Nieprzejezdna jest autostrada A2 w stronę Warszawy między węzłami Łowicz i Skierniewice (Łódzkie). Zderzyły się trzy samochody osobowe. Jedna osoba została ranna. Wyznaczono objazd przez węzeł Łowicz.

Jak przekazał dyżurny łódzkiego Punktu Informacji Drogowej GDDKiA, do wypadku doszło piątek ok. godz. 20.30 na 391. kilometrze A2 w kierunku Warszawy. Między węzłami Łowicz i Skierniewice doszło do zderzenia trzech aut osobowych. W wyniku wypadku jedna osoba została ranna.

Przyczyny wypadku wyjaśnia na miejscu policja.

Trasa w miejscu wypadku jest zablokowana w kierunku stolicy. Wyznaczono objazd - na węźle Łowicz ruch w stronę Warszawy kierowany jest drogą wojewódzką nr 704 do dk 14 i dalej dk 92.