Łódzkie: Dk12 ponownie przejezdna po śmiertelnym wypadku samochodowym w Mroczkowie Gościnnym

Zakończyły się utrudnienia na drodze krajowej nr 12 w miejscowości Mroczków Gościnny w pow. opoczyńskim (woj. łódzkie), gdzie po dachowaniu samochodu osobowego jedna osoba zmarła - poinformowała w nocy z wtorku na środę GDDKiA.

Do wypadku doszło we wtorek ok. godz. 21.20 na dk12 w powiecie opoczyńskim, na południowym wschodzie regionu łódzkiego. "W miejscowości Mroczków Gościnny dachowało auto osobowe" - podał rzecznik KW PSP mł. bryg. Jędrzej Pawlak. "Mimo reanimacji 21-letni mężczyzna zmarł" - dodał.

"Dk12 w miejscu wypadku jest zablokowana" - przekazał we wtorek wieczorem Karol Barcicki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Następnie wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia trwały ponad 3 godziny.