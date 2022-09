Łódzkie: Do emerytów w regionie trafiło 526 mln zł z tytułu "czternastek"

W woj. łódzkim Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już sześć transz "czternastek” dla emerytów i rencistów. Do 428,5 tys. osób z regionu trafiło łącznie 526 mln zł. 20 września przypada ostatni termin wypłaty tego świadczenia.

"W województwie łódzkim ZUS wypłacił już 6 transz tzw. czternastek dla emerytów i rencistów. Łącznie z terminem wypłaty przypadającym na 15 dzień miesiąca, wypłacono już 526 mln zł. "+Czternastki+ otrzymało 428,5 tys. osób z naszego regionu, z tego 79 procent uprawnionych otrzymało ją w pełnej wysokości, czyli w kwocie 1217,98 zł netto" - poinformowała rzeczniczka łódzkiego oddziału ZUS Monika Kiełczyńska.

Jak wyjaśniła, pełna kwota świadczenia przypada osobom, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2,9 tys. zł brutto. W przypadku osób, które mają przyznane świadczenia w wysokości między 2,9 tys. zł brutto a 4188,44 zł brutto, "czternastka" będzie zmniejszana zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Minimalna wysokość świadczenia wyniesie 50 zł.

Siódma i ostatnia transza wypłat zaplanowana jest na 20 września.

"Czternastka" jest wypłacana przez ZUS z urzędu, a to oznacza, że nie trzeba w tej sprawie składać żadnych wniosków. Przysługuje osobom, które pobierają z ZUS świadczenia długoterminowe i mają do nich prawo na 24 sierpnia br., czyli dzień poprzedzający pierwsze wypłaty dodatkowego świadczenia. Nie otrzymają jej osoby, których wypłata emerytury, renty czy innego długoterminowego świadczenia z ZUS została zawieszona, oraz te, których emerytura czy renta jest wyższa od kwoty 4188,44 zł brutto.

14. emerytura nie jest dochodem i nie ma wpływu na prawo do dodatku osłonowego. Nie wlicza się też do dochodu, o którym mowa w ustawach o dodatkach mieszkaniowych, o pomocy społecznej oraz o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (tzw. 500 plus dla osób niepełnosprawnych). Nie jest również uznawana za dochód przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne.

Z kwoty tego świadczenia nie dokonuje się żadnych potrąceń i egzekucji, np. od osób będących pod opieką zakładów opiekuńczo-leczniczych, z "czternastki" nie zostanie dokonane potrącenie na pokrycie opłat za pobyt w placówce.

W całym kraju ZUS wypłacił do tej pory ok. 5,9 mln dodatkowych świadczeń, z czego 76 proc. w pełnej wysokości. W sumie przeznaczono na ten cel 7 mld 142 mln zł.