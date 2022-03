Łódzkie: Dokładna liczba uchodźców, którzy przebywają w regionie, po ich rejestracji do bazy PESEL

Dopiero po rejestracji uchodźców wojennych do bazy PESEL znana będzie dokładna liczba obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terenie woj. łódzkiego – poinformowała we wtorek rzeczniczka wojewody łódzkiego. Do Łodzi dotarło m.in. sześć pociągów specjalnych z uchodźcami, ale nie wszyscy zostali w regionie.

Jak przekazała we wtorek rzecznika wojewody łódzkiego Dagmara Zalewska, uchodźcy z ogarniętej wojną Ukrainy docierają do woj. łódzkiego trzema podstawowymi ścieżkami: indywidualnie, autobusami oraz koleją.

Na razie nie jest jednak znana dokładna liczba Ukraińców, która znalazła bezpieczne schronienie w Łódzkiem. "Dokładne dane dotyczące liczby uchodźców, którzy przybyli indywidualnie i zostali na terenie woj. łódzkiego zostaną zebrane w momencie ich rejestracji do bazy PESEL oraz rozpoczęcia wypłacania wsparcia dla rodzin, które zgodziły się przyjąć uchodźców pod swój dach" - wyjaśniła.

Wnioski o nadanie numeru PESEL uchodźcy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego będą mogli składać od środy w urzędach gminy.

Rzeczniczka dodała, że przez punkty informacyjne zorganizowane na dworcach kolejowych Łódź Fabryczna i Łódź Kaliska przeszły tysiące osób potrzebujących pomocy.

"Oprócz tego do ośrodków zorganizowanych przez wojewodę codziennie przyjeżdżają uchodźcy, którzy są kierowani zarówno z województw przygranicznych z Ukrainą jak i z województw: mazowieckiego i małopolskiego. Wojewoda koordynuje każdy taki przejazd, który jest organizowany we współpracy z rządem, innymi wojewodami i samorządami. W tym celu zorganizował flotę 27 autokarów i 65 busów, których znaczna część to pojazdy Państwowej Straży Pożarnej" - zaznaczyła.

Do Łodzi przyjechało też 6 pociągów specjalnych. Dotarło nimi blisko 2300 osób, ale wiele z nich zdecydowało się na dalszą podróż do innych miast w Polsce lub za granicą. Uchodźcy, którzy wyrażają chęć pozostania w woj. łódzkim są natomiast przewożeni do miejsc zakwaterowania stworzonych przez wojewodę oraz samorządy. To kilkadziesiąt obiektów na terenie całego województwa.

We współpracy z marszałkiem województwa łódzkiego został stworzony punkt recepcyjny w Łódzkim Domu Kultury. To miejsce, w którym na uchodźców czeka miejsce do odpoczynku. Mogą w nim zjeść ciepły posiłek oraz skorzystać z różnego rodzaju pomocy i tymczasowego noclegu.

"Na miejscu w trybie 24-godzinnym pracują przedstawiciele służb wojewody, wszystkich służb mundurowych jak również wolontariusze. Z pomocą przychodzą też codziennie ludzie dobrej woli" - podkreśliła Zalewska.

Poinformowała, że pomoc humanitarna dla uchodźców, jak i walczących Ukraińców, która płynie ze wszystkich powiatów woj. łódzkiego trafia do łódzkiej firmy logistyczej Uniq Logistic, która jest partnerem wojewody w przekazywaniu pomocy do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i dalej na Ukrainę. Część darów pozostaje w samorządach z przeznaczeniem dla uchodźców, którzy są na miejscu.

"Wszystkich, którzy chcą zaoferować swoją pomoc uchodźcom, zachęcamy do zgłaszania się przez rządową stronę www.pomagamukrainie.gov.pl" - zaapelowała rzeczniczka.