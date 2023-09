Łódzkie: Droga krajowa nr 60 zablokowana między Kutnem i Łęczycą

Nieprzejezdna jest droga krajowa nr 60 między Kutnem i Łęczycą w woj. łódzkim, gdzie w sobotę zderzyły się samochód osobowy i ciągnik rolniczy. Jedna osoba została poszkodowana.

Jak wyjaśnił dyżurny Punktu Informacji Drogowej łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, do wypadku z udziałem samochodu osobowego i ciągnika rolniczego doszło w sobotę ok. godz. 9 na 19. kilometrze dk60 w Leszczynku w pow. kutnowskim. To odcinek drogi między Kutnem i Łęczycą.

Policja na miejscu wyjaśnia przyczyny wypadku.

Trasa w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Miejsce wypadku można ominąć objazdem drogami lokalnymi.