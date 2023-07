Łódzkie: Festiwal "Kolory Polski" w Warcie i Bełdowie

W ten weekend 24. Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej "Kolory Polski" zagości w Warcie - z koncertem folkowym Tekli Klebetnicy i w Bełdowie, gdzie zabrzmi muzyka Chopina i Szymanowskiego. Uliczny występ promujący Festiwal da w Aleksandrowie Łódzkim kapela Bigiel Banda.

Po raz 24. Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej "Kolory Polski" wyruszył na wakacyjne szlaki regionu łódzkiego. W letnie weekendy, do 27 sierpnia, w różnych miejscowościach województwa - w obiektach sakralnych, w plenerze, a także w siedzibie Filharmonii Łódzkiej - publiczność będzie obcować z muzyką klasyczną, w wykonaniu łódzkich filharmoników, zespołów kameralnych oraz solistów, ale także z muzyką rozrywkową, folkiem, jazzem i gospel.

W sobotę o godz. 19 Festiwal zagości w Warcie, na scenie plenerowej w pobliżu klasztoru i kościoła oo. bernardynów, gdzie wystąpi zespół Tekla Klebetnica.

Nazwa grupy w gwarze Śląska Cieszyńskiego znaczy "wiejska plotkara". Nie bez powodu wybrali ją dla swego zespołu muzycy folkowi z południa Polski, którzy wykonują muzykę pasma Karpat, w tym bałkańską. Wzbogacają ją o elementy folkloru cygańskiego, klasyki i jazzu. Powstała w ten sposób niezwykle energetyzująca mieszanka to folk-crossover; taki tytuł ma debiutancka płyta zespołu, wydana w 2016 roku. Trzy lata wcześniej muzycy zajęli drugie miejsce w szóstej edycji programu "Mam talent". Unikalne brzmienie zespołu powstaje z połączenia dźwięku skrzypiec, akordeonu, kontrabasu i niepowtarzalnego instrumentu, jakim są cymbały węgierskie.

Od początku Festiwalu jego założeniem jest łączenie muzyki z poznawaniem najciekawszych zakątków regionu łódzkiego. Przed wiekami Warta była miastem królewskim, tutaj wydano słynne statuty warckie, zaś najcenniejszymi jej zabytkami są właśnie klasztor i kościół, przy którym odbędzie się koncert.

Historia warckiego konwentu bernardynów, jednego z najstarszych w Polsce, zaczęła się w 1457 roku, kiedy to mieszczanie warccy ofiarowali ziemię pod budowę świątyni i zakonu. W XV wieku powstał gotycki kościół i klasztor, z których do dziś zachowało się wiele elementów wyposażenia. Do najcenniejszych zabytków należą freski gotyckie Franciszka z Sieradza z wieku XVI i barokowe Walentego Żebrowskiego z wieku XVIII oraz obrazy słynnego malarza barokowego Tommasa Dolabelli. Architektura świątyni łączy elementy gotyku, renesansu i baroku. Na uwagę zasługuje późnorenesansowa kaplica św. Anny z iluzjonistycznymi polichromiami na sklepieniach, dobudowana do bryły kościoła od strony północnej na początku XVII stulecia.

Z kolei w niedzielę, również o godz. 19, w kościele pw. Wszystkich Świętych w Bełdowie, zabrzmi muzyka Fryderyka Chopina i Karola Szymanowskiego w autorskich opracowaniach pianisty Aleksandra Dębicza i multiinstrumentalisty Michała Żaka.

"Na swojej stronie internetowej pianista i kompozytor Aleksander Dębicz pozuje do zdjęcia leżąc na pudle fortepianu. Ta fotografa trafnie odzwierciedla jego stosunek do muzyki klasycznej: szanuje ją, ale podchodzi doń ze swobodą. Zasłynął z improwizacji oraz muzyki autorskiej, którą łączy ze sztuką uznanych mistrzów. W jego twórczości duże znaczenie odgrywa też zamiłowanie do filmu; jego debiutancka płyta +Cinematic Piano+ (2015) zawiera cykl własnych kompozycji inspirowanych kinem" - wyjaśniła Karolina Albińska z Filharmonii Łódzkiej.

Jak dodała, Michał Żak, multiinstrumentalista, od ponad 20 lat zajmuje się kultywowaniem muzyki tradycyjnej w różnych formach - od in crudo (w bezpośrednim przekazie od wiejskich muzykantów - z zespołami Janisz Prusinowski Kompania czy Tęgie Chłopy) po kreacje hybrydowe, zahaczające o muzykę improwizowaną (Lautari, TRANSatlantyk). Swoje studia nad muzyką polską kontynuuje w duecie z Aleksandrem Dębiczem, pochylając się m.in. nad współczesnymi kompozycjami mazurków. Na koncercie w Bełdowie artyści dokonają reinterpretacji wybranych utworów Fryderyka Chopina i Karola Szymanowskiego.

Bełdów to jedna z najstarszych i najważniejszych wsi na terenie gminy Aleksandrów Łódzki, założona zapewne jeszcze przed 1138 rokiem. Znajdujący się tu kościół, konsekrowany w 1901 r., jest trzecią świątynią na tym samym miejscu - pierwsza powstała w XV wieku. Utrzymany w stylu neorenesansowym, zawiera znacznie starsze wyposażenie, pochodzące z wcześniejszych budynków, m.in. barokowe ołtarze - główny i boczne - z początków wieku XVIII, kamienne chrzcielnicę i kropielnicę z przełomu wieków XV i XVI, barokowe obrazy, krzyże i lichtarze.

Nieopodal kościoła, na cmentarzu parafialnym, znajduje się Kaplica Przemienienia Pańskiego, zwana kaplicą Wężyków - mauzoleum rodzinne wybudowane w 1854 roku przez właściciela Bełdowa Jana Wężyka w kształcie świątyni greckiej z czterokolumnowym portykiem. W tej miejscowości warto też zwiedzić dwór szlachecki z początku XIX stulecia, wzniesiony przez Jana Wężyka, oraz otaczający go park w stylu angielskim.

Wydarzeniem towarzyszącym są uliczne występy kapeli podwórkowej Bigiel Banda, która ma w repertuarze m.in. specjalnie skomponowaną piosenkę festiwalową "Kolorów Polski". W sobotę będzie można posłuchać jej w centrum Aleksandrowa Łódzkiego, a w kolejne weekendy muzycy dotrą do Łowicza, Wielunia, Piotrkowa Trybunalskiego, Sieradza, Zduńskiej Woli i Łęczycy (25 sierpnia).

Wędrowny Festiwal odwiedzi w następne weekendy Maurzyce, Czerniewice, Dąbrowę, Rozprzę, Przedbórz, Wolbórz, Makowiska, Sieradz, Żarnów, Zadzim, Rogów, Zduńską Wolę, Tum i Łódź.