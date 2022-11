Łódzkie: Gigantyczny transport spowoduje utrudnienia na A1 i S8

We wtorek ok. godz. 5 na autostradę A1 w Łódzkiem wjedzie największy w historii transport drogowy. Jak zapowiada GDDKiA, poruszający się z prędkością 10 km/h konwój przez trzy kolejne noce będzie powodować utrudnienia w ruchu na A1 i S8 - teren województwa opuści w piątek.

"Około godz. 5 we wtorek na teren województwa łódzkiego od strony woj. śląskiego wjedzie autostradą A1 największy w historii transport drogowy" - podała w poniedziałek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.

Konwój przewożący części gigantycznej maszyny do drążenia tuneli wyruszył w piątek z portu w Opolu. Składa się z pięciu zestawów pojazdów. Największy z nich liczy 74 metry długości - to mniej więcej tyle, ile mają 4 autobusy przegubowe lub 4,5 tira, 9 metrów szerokości - i waży 500 ton. Kolumna ma długość czterech kilometrów i dotrze do celu - na budowę tunelu na Podkarpaciu - za ok. trzy tygodnie.

Jak informuje GDDKiA, transport będzie poruszał się z maksymalną prędkością 10 km/h, całą szerokością jezdni, zajmując dwa pasy ruchu. Drogowcy nie przewidują możliwości wyprzedzania konwoju, dlatego planującym podróż A1 w nocy z poniedziałku na wtorek i z wtorku na środę zaleca się wybranie innej trasy.

Kolejnej nocy - z 15 na 16 listopada - ma nastąpić przejazd konwoju na trasie MOP Stobiecko Szlacheckie na A1 - parking ADR Wolbórz na drodze ekspresowej S8. Transport będzie odbywał się w godz. 22-3.

"Na ponad 24-kilometrowym odcinku autostrady A1 między węzłami Piotrków Trybunalski Południe i Kamieńsk trwa budowa. Ruch na długości 17 km odbywa się po jednej jezdni, co wymusi zamknięcie jezdni w kierunku Katowic na czas przejazdu transportu - na około 2 godzin. Przejazd w kierunku Łodzi i Warszawy będzie kierowany z węzła Kamieńsk na drogę krajową 91 do Piotrkowa Trybunalskiego" - zapowiedział rzecznik łódzkiej GDDKiA Maciej Zalewski.

Zarządca drogi proponuje, aby zablokowany odcinek ominąć objazdami. Od strony Łodzi pojazdy o DMC powyżej 3,5 t dojadą A1 do węzła Piotrków Tryb Zachód, dalej S8 do węzła Piotrków Tryb. Wschód do drogi krajowej 91. Inna sugerowana trasa: z węzła Tuszyn drogą krajową 12/91 do węzła Piotrków Tryb. Północ, dalej S8 do węzła Piotrków Tryb Wschód i drogą krajową 91. Dodatkowo dla pojazdów o DMC do 3,5t. zaleca się przejazd autostradą A1 do węzła Piotrków Tryb. Południe i przez miasto do drogi krajowej 91.

Z kolei dla wszystkich pojazdów jadących od strony Warszawy zalecany jest zjazd z S8 na drogę krajową 91 na węźle Piotrków Tryb. Wschód.

Konwój będzie kontynuował przejazd przez Łódzkie w nocy z 16 na 17 listopada. Na drodze S8, w godz. 22-5, z parkingu ADR Wolbórz dojedzie do parkingu ADR Chrzczonowice. W okolicach węzła Czerniewice zaplanowana jest obowiązkowa 45-minutowa przerwa.

Trzeciej nocy - 18 listopada - nastąpi wyjazd konwoju z woj. łódzkiego. Według planu, ok. godz. 1 ma on dotrzeć do granicy woj. mazowieckiego.