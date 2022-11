Łódzkie: Godzinę wcześniej wyruszy w piątek na S8 transport tarczy TBM

Nie o godz. 23.00, jak zapowiadano, a o godz. 22.00, z parkingu w pobliżu Rawy Mazowieckiej (woj. łódzkie) na drodze ekspresowej S8, wyruszy konwój transportowy ogromnej tarczy TBM do wiercenia tunelu na budowie S19 na Podkarpaciu - podał w piątek Maciej Zalewski z GDDKiA.

Kierowcy planujący podróż przez województwo łódzkie w piątek późnym wieczorem i w nocy z piątku na sobotę muszą liczyć się ze znacznymi utrudnieniami w ruchu na drodze ekspresowej S8 w północno-wschodniej części regionu, tym bardziej, że wyjazd transportu z ogromną tarczą TBM przyspieszono o godzinę. Konwój wyjedzie nie o godzinie 23.00 a o godzinie 22.00.

"Start nastąpi z parkingu dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczną za Rawą Mazowiecką. Podróżujący tej nocy ze Śląska do stolicy powinni kierować się z Piotrkowa Trybunalskiego w kierunku Łodzi autostradą A1 i na węźle Łódź Północ zjechać na autostradę A2, którą dotrą do Warszawy bez przeszkód" - zapewnił Maciej Zalewski rzecznik łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

"W przypadku napotkania konwoju na trasie S8 nie będzie możliwości wyprzedzania. Trzeba więc będzie poruszać się z prędkością 10 kilometrów na godzinę do najbliższego węzła, którym zjedziemy z trasy" - przekazał.

W nocy z piątku na sobotę kolumna TBM ma przekroczyć granicę województw łódzkiego i mazowieckiego. Potem transport dotrze do węzła Janki na S8, gdzie w sobotę zaplanowano postój. Późnym wieczorem w sobotę transport maszyny TBM wyruszy drogą ekspresową S8 w kierunku Warszawy i węzła Opacz. Następnie drogą ekspresową S2 oraz ulicami Warszawy dotrze do węzła Lubelska (S17) gdzie w niedzielę zaplanowano kolejny postój na jezdni S17 do godz. 22.00. Ruch zostanie przekierowany na jezdnie boczne - zapewniają drogowcy.

W niedzielę wieczorem konwój z tarczą TBM wyruszy drogą ekspresową S17 w kierunku Lublina i dalej na Podkarpacie.

Maszyna typu TBM z tarczą o średnicy ponad 15 metrów, przypłynęła do Szczecina z Hiszpanii. Stamtąd została spławiona Odrą do Opola. Stamtąd do o Babicy w województwie podkarpackim TBM przejedzie drogami.

W Babicy na budowie drogi ekspresowej S19 maszyna TBM posłuży do wydrążenia ponad dwukilometrowego tunelu, który będzie usytuowany nawet 100 metrów pod powierzchnią terenu. Elementy TBM są przewożone w trzech konwojach składających się łącznie z czternastu zestawów transportowych. Najcięższy z nich waży blisko 500 ton i ma długość ponad 74 metrów i szerokość 9 metrów.

Prace przy drążeniu tunelu na budowie S19 rozpoczną się w przyszłym roku. Tunel drogowy będzie wykonany metodą mechanicznego drążenia przy pomocy maszyny TBM o długości 112 m i masie 4000 ton, z tarczą wiercącą o średnicy 15,2 m. Jest to o 1,7 m więcej niż średnica Wyspiarki, która wydrążyła tunel w Świnoujściu.