Łódzkie: IMGW ostrzega przed oblodzeniem na drogach i chodnikach

W sobotę rano nawierzchnia dróg i chodników wciąż pozostaje zamarznięta i może być ślisko – ostrzegają synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wszystkie trasy w regionie są przejezdna, ale kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.

Jak przekazał PAP dyżurny operacyjny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi Radosław Mielczarek, sobotni poranny komunikat meteorologiczny dla woj. łódzkiego zawiera ostrzeżenie przed oblodzeniem dróg i chodników.

"Aktualnie na całym obszarze występują ujemne temperatury gruntu od -17 st. C do -15 st. C, miejscami około -11 st. C. Nawierzchnia dróg wciąż pozostaje zamarznięta. Drogi i chodniki są śliskie. W ciągu dnia również prognozowane są ujemne temperatury. Temperatura maksymalna powietrza wyniesie od -4 st. C do -3 st. C oraz temperatura gruntu od -2 st. C do -1 st. C" - poinformował IMGW.

Główne trasy w regionie łódzkim są przejezdne, ale Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzega, że na trudne warunki zimowe można trafić na drodze ekspresowej S8 między Łaskiem i Łodzią oraz na S14 na obwodnicy Pabianic i na dk 91 na obwodnicy Krośniewic. GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę.

W samej Łodzi trudniejsze warunki do jazdy mogą panować na bocznych i osiedlowych ulicach, na których zalega zamarznięty śnieg.