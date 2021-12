Łódzkie: IMGW ostrzega przed silnym mrozem, temperatura spadnie do -17 st. C

W nocy z niedzieli na poniedziałek w województwie łódzkim temperatura może spaść do minus 17 stopni Celsjusza - poinformowali synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W związku z tym dla dużej części regionu wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym mrozem.

Jak przewiduje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w wydanym w niedzielę ostrzeżeniu, silny mróz z dużym prawdopodobieństwem może występować od godz. 19 w niedzielę do godz. 9 w poniedziałek.

"Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -17 stopni C do -15 stopni C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h" - przekazał IMGW.

Zjawisko może wystąpić w 21 powiatach: bełchatowskim, brzezińskim, kutnowskim, łaskim, łęczyckim, łowickim, łódzkim wschodnim, Łodzi, opoczyńskim, pabianickim, piotrkowskim, Piotrkowie Trybunalskim, poddębickim, radomszczańskim, rawskim, sieradzkim, Skierniewicach, skierniewickim, tomaszowskim, zduńskowolskim i zgierskim.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.