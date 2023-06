Łódzkie: IMGW: ostrzeżenie o burzach z gradem

Instytut Meteorologi i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem w południowej i południowo-wschodniej części woj. łódzkiego.

Ostrzeżenie obejmuje 10 powiatów: bełchatowski, opoczyński, pajęczański, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, radomszczański, rawski, tomaszowski, wieluński i wieruszowski.

Synoptycy przewidują, że w sobotę do godz. 20.00. w południowej i południowo-wschodniej części regionu wystąpią burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Miejscami grad. Prawdopodobieństwo prognozowanych zjawisk atmosferycznych meteorolodzy z IMGW oceniają na 80 procent.