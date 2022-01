Łódzkie: IMiGW ostrzega przed oblodzeniami na terenie całego regionu

W czwartek po południu i wieczorem w całym województwie łódzkim należy spodziewać się oblodzonych i śliskich nawierzchni - ostrzega w komunikacie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

"Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura powietrza w tym okresie obniży się do około minus 3 stopni Celsjusza, temperatura przy gruncie do około minus 4 stopni. Ujemna temperatura powietrza utrzyma się do godzin rannych w piątek" - przekazał PAP dyżurny synoptyk IMiGW Marek Pruchniewicz.

Trudne warunki na drogach i chodnikach mają występować w całym województwie łódzkim.