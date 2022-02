Łódzkie: Jedna osoba zginęła w wypadku na S8 - jezdnia do Wrocławia nadal zablokowana

Jedna osoba zginęła, a kolejna trafiła do szpitala w wyniku wypadku na drodze ekspresowej S8 między węzłami Róża i Łask (Łódzkie). Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych i ciężarowego. Trasa w stronę Wrocławia jest nieprzejezdna.

Jak przekazał Karol Barcicki z Punktu Informacji Drogowej w Łodzi, do zdarzenia doszło w sobotę ok. godz. 9.20 na 210. kilometrze trasy. To odcinek między węzłami Róża i Łask. Zderzyły się dwa auta osobowe i jeden ciężarowy.

W akcji ratunkowej uczestniczył śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownikom nie udało się jednak uratować życia jednego z uczestników wypadku. Kolejna osoba została przetransportowana do szpitala. Okoliczności wypadku ustala na miejscu policja.

Trasa w stronę Wrocławia jest zablokowana. Mogą tworzyć się korki. Ruch kierowany jest na węźle Róża na S14 do węzła Dobroń, dalej do DW482 i powrót na S8 na węźle Łask. Zdaniem drogowców utrudnienia mogą potrwać do trzech godzi.